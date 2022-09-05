通訊錄遭徐巧芯公布 陳時中競辦要求撤下並道歉

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）國民黨台北市議員徐巧芯今天在臉書公布民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室的通訊錄，陳時中競辦對此嚴厲譴責，要求徐巧芯立即撤下並對隱私受到侵害的人員道歉。

徐巧芯今天傍晚在臉書PO出一張「2022陳時中市長競選辦公室」通訊錄表示，最近一直覺得陳時中的臉書很奇怪，用詞堪比小學生週記風格，完全不像一名擔任疫情指揮中心指揮官該有的專業、沉穩，「反而漏出濃濃草味」。

徐巧芯說，結果她收到一份通訊錄，仔細一看，社群網路部成員原來包含「焦糖哥哥」陳嘉行。她說，照這個態勢看來，如果陳時中當選，未來市府發言人就是陳嘉行，「這是我們想要的台北嗎？一想到就頭皮發麻，瑟瑟發抖。」

陳時中競選辦公室晚間發布新聞稿，嚴厲譴責徐巧芯侵害他人隱私，要求國民黨市長參選人蔣萬安還台北市民一場有水準的選舉。

陳時中競辦指出，徐巧芯在臉書上公布競辦人員分機表，蔣萬安身為立法委員卻縱容團隊知法犯法，且蔣萬安日前才說要防偷窺，現在卻縱容團隊公布別人隱私，說一套做一套，帶壞選舉風氣。

陳時中競辦說，選舉的主軸應當是提政見、論述政策，國民黨居然以涉及違反個人資料保護法、洩漏陳時中團隊內部個人資料的方式，來做一些無謂的連結與指涉，毫不可取。

陳時中競辦嚴正要求，徐巧芯立即撤下臉書照片，並對受到侵害的人員道歉，同時敬告蔣萬安及其競選團隊，勿再以骯髒選舉手段帶壞選舉風氣。（編輯：謝雅竹）1110905