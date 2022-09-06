成員資訊遭徐巧芯公布 陳時中競辦籲蔣萬安說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台北市長參選人陳時中（前左白衣者）6日到新生高架橋籃球場，預計與桃園領航猿總經理陳信安打籃球，到現場才知道受限於籃球場行政中立，只能在外觀看比賽。中央社記者裴禛攝 111年9月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、陳怡璇、林長順台北6日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室通訊錄昨天遭國民黨市議員公布，陳時中競辦今天呼籲國民黨市長參選人蔣萬安說明取得方式，並表態是否贊成這種不當的選舉方式。

陳時中今天上午前往新生高架橋下籃球場觀摩球友打球前接受媒體聯訪，被問及國民黨台北市議員徐巧芯昨天在臉書公布競辦通訊錄時表示，像這樣子近似偷窺的公布並不好，各單位對這方面還是要小心。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天在「長照3支箭 用心挺安老」政見發布會的媒體聯訪上被問及此事時表示，每個議員都是獨立問政的個體，徐巧芯也不是他競選總部的發言人。

蔣萬安並說，其實競選團隊成員不是什麼不可公開的事，「沒有這麼嚴重」，例如他自己團隊的成員也被媒體報導、揭露過，而團隊成員來自各界，大家都可以檢視。

媒體問，如何看待民進黨反擊他是「政三代」？蔣萬安說，他是經過2次選舉、民眾一票票選出來，參與公共事務、為人民服務，至於陳時中要怎麼用人；組成團隊，他都尊重。

另對於競選團隊成員包含「焦糖哥哥」陳嘉行及自己的兒子、司法院長許宗力的女兒等，陳時中說，選舉團隊有人願意來幫忙都非常感謝，且團隊當然有許多成員會進進出出，而陳嘉行並不屬於主導人物。

陳時中強調，不需要對年輕人掛標籤，這些年輕人不會因為在團隊裡工作就得到任何特權，這就是一個服務的經驗。

司法院長許宗力上午透過司法院回應表示，小孩已成年，有其自己的工作與交友圈。

媒體追問，徐巧芯僅公布分機號碼而不是個人手機，是否有涉及個資。陳時中回應，這部分由法律顧問做評斷。

競選辦公室發言人、立委莊瑞雄補充，任何競選團隊對參選人來講都是最重要、最敏感的地方，且是不對外公布的，徐巧芯不管是用任何方式取得這些資訊，這樣外流團隊成員的姓名及分機號碼都是非常不當且違法的行為。

莊瑞雄呼籲徐巧芯與同黨市長參選人蔣萬安說明到底是用竊取、偷拍還是任何不當方式取得這些資料，且蔣萬安是否贊成這種選舉方式。

媒體詢問，是否有可能是競辦內部外流給徐巧芯。莊瑞雄說，不管是用什麼方式取得這些不公開資料，都不能像這樣不當利用。

媒體追問，是否有可能提告。莊瑞雄回應，團隊內部已經做過清查，遭外流的是舊資料，但對外仍是不公開，先請競爭對手說明這份資料的取得方式。（編輯：李亨山）1110906