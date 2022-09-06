揮別裝甲兵壓傷意外 全若堯父母赴基地替官兵打氣

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（中央社記者郭建伸屏東縣6日電）陸軍裝甲564旅7月21日進行CM11戰車鑑定，疑因戰車砲身不正常運動，陸軍士兵全若堯遭戰車砲管壓傷不治。564旅今天進行聯勇操演，全若堯父母特地前往三軍聯訓基地，為連上官兵加油打氣。

陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，7月21日進行CM11戰車鑑定，疑因戰車砲身不正常運動，造成2名士官兵受傷，其中傷勢較重的24歲士兵全若堯，送醫急救後因狀況不樂觀，全若堯裝著葉克膜先回南投老家後宣告不治。

陸軍第八軍團裝甲564旅今晚於屏東恆春三軍聯訓基地，進行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」夜間實彈測考。不過值得注意的是，全若堯的父母白天前往三軍聯訓基地慰勞官兵。

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陸軍第八軍團指出，全若堯的父母與家屬今天特地到三軍聯訓基地，為全若堯的連上官兵加油打氣；全若堯父親表示，看到官兵黝黑的皮膚，認真的訓練，非常感動，也很心疼他們，尤其看到大熱天，官兵的迷彩服都濕透，特地幫大家準備了手搖飲，慰勞官兵們。

陸軍第八軍團指出，全若堯父親提到，看到連上官兵就像看到自己的孩子一樣，也希望官兵要好好照顧自己，祝福操演順利成功，全若堯的精神會一直和大家同在。（編輯：張均懋）1110906