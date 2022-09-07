美國聯邦眾議員墨菲率團訪台 將晉見蔡總統

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外交部政務次長田中光代表外交部在桃園國際機場迎接訪團，由左至右：聯邦眾議員凱希力（Kai Kahele, D-HI）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、田中光、莫菲（Stephanie Murphy, D-FL）、法蘭克林（Scott Franklin, R-FL）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）及凱茉可（Kat Cammack, R-FL）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月7日

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲今晚率跨黨派眾議員搭機來台，全團由8位聯邦眾議員組成，是美國國會本屆會期規模最大的眾議員訪台團。

訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

外交部指出，今年迄今已有7個美國會議員團、共28位聯邦參、眾議員（含9位參議員，19位眾議員，分別為14位民主黨、14位共和黨）來訪。

面對中國不負責任的軍事挑釁，以及持續升高區域緊張情勢，美國國會再度籌組大型訪團來訪，充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。

外交部發布新聞稿指出，莫菲（Stephanie Murphy, D-FL）率領訪團成員包括聯邦眾議員法蘭克林（Scott Franklin, R-FL）、凱希力（Kai Kahele, D-HI）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）及凱茉可（Kat Cammack, R-FL），全團由8位聯邦眾議員組成。

外交部政務次長田中光於晚間代表政府在桃園機場迎接訪團，表達台灣誠摯歡迎。

外交部表示，莫菲關注台海安全，今年7月提出跨黨派「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），並於眾院審議「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）時提出友台修正案，要求美國針對台灣遭遇入侵的可能場景辦理跨政府部門的「國家級兵棋推演」。

外交部表示，訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的眾議員，分別來自「軍事」、「外交」及「歲計」等重要委員會，均為台灣的堅實友人，舉凡在美國國會提出有關支持提升台美關係、強化台灣安全、增進經貿合作、納入美國首波COVID-19疫苗分配、乃至支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織的各項議案或聯名函，均可看見本團團員積極挺台的身影。（編輯：趙蔚蘭）1110907