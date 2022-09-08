蔣萬安掃街遇婦路倒 陳時中：拜票有長者要注意

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天掃街時遇到一名婦人路倒，民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，拜票時旁邊有高齡長者要特別注意，人身安全是最重要的考量。

蔣萬安昨天赴北市白蘭巿場掃街，與媒體一同邊拜票邊前行，導致一名買菜婦人受到群眾推擠而跌倒，蔣萬安得知後趕緊上前關心並協助婦人送醫，但團隊仍繼續直播，遭民進黨台北市議員吳沛憶質疑應變有問題。

陳時中今天上午舉辦政見發表會後接受媒體聯訪表示，拜票時若旁邊有高齡長者，千萬要特別注意，拜票當然很重要，但人身安全更重要，不同團隊的經驗與對事情關切程度不同，他的團隊會以人身安全為最重要考量。

陳時中中午接受「POP搶先爆」廣播節目主持人邱明玉專訪時指出，蔣萬安團隊可能經驗不足，若是一般人在路上遇到有人路倒，首要任務就是做好保護措施，例如現在天氣熱，可以協助撐傘遮陽，順便讓其他用路人知道這裡有人需要幫助，接著就是打119尋求協助。

對於蔣萬安昨天晚間到酒吧、甜點店、西服店等多家東區商店拜訪，陳時中上午接受媒體採訪表示，市長參選人更了解在台北市發生的各項事務是對的，他自己就在努力了解不同年齡層、各個面向的需求，蔣萬安這樣做也是一種進步。

另外，民眾黨立委蔡壁如昨天接受媒體訪問時表示，將針對高端無法提供國內外執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗保護效益報告而行文監察院，狀告陳時中瀆職。

對此，陳時中指出，相關作業均是照行政程序辦理，「蔡委員也有被大家質疑的地方，自己把自己的事情做好。」（編輯：戴光育）1110908