法議員：攻擊台灣即攻擊民主 應把握機會訪台

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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）法國參議院代表團昨日抵台，引起各界討論。外交部發言人勒讓德爾強調，將持續保持和台灣的緊密關係。多位議員則表示，應把握所有機會訪台展現支持，因攻擊台灣即攻擊民主。

法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）7日至12日率跨黨派國會議員訪台，作為美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）後首個造訪台灣的歐洲領導大國，消息9月初在法國政壇傳出並引發眾多討論與報導。

法國外交部發言人勒讓德爾（Anne Claire Legendre）6日接受法國24台（France 24）專訪時被問及台灣議題。主持人詢問，中共因不滿裴洛西訪台展開史上最大規模軍演，導致地區不穩，「法國議員訪台是否會引起中國同樣反應？」

勒讓德爾表示權力分立無法評論議院行動，但訪問早有先例。她譴責軍演造成情勢升溫，強調法國多次呼籲降溫，並與7大工業國集團（G7）發出聯合聲明，敦促維持地區現狀。

台灣駐法代表吳志中籲請歐洲和法國給予更多支持，勒讓德爾對此回覆，雖和台灣沒有外交關係，「但卻擁有相當緊密的關係，無論是經濟、文化、合作面向上。台灣2300萬人民和我們共享許多東西，包括價值觀，所以雙方關係將會持續」。

對於中國駐法大使盧沙野的言論，勒讓德爾指出，總統馬克宏（Emmanuel Macron）推「戰鬥外交」（diplomatie de combat），以重建事實、打擊針對法國和國際秩序的假消息。最後她重申，法國投入印太戰略，「以維護該區國家的主權」。

訪團成員卡迪克（Olivier Cadic）7日抵台後接受法國24台連線，他強調，訪問目的除推動雙方交流，更要讓台灣人知道他們並不孤單，表示中國強加的獨裁模式無法被法國和台灣所接受，而「攻擊台灣等同攻擊民主」。

稍晚，法國24台更邀請社會黨（PS）參議院外交國防委員會成員暨友台小組成員維里尼（André Vallini）、策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）、智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-François Di Meglio）與香港獨立記者雷丹宇，討論台、歐、中關係及議員訪台意義。

維里尼指出，訪台非常重要，「我們應把握所有機會，向面對中國如此嚴峻威脅的勇敢台灣人民展示我們的團結，歐洲外交應利用國會外交在內的所有機會，告訴台灣人『你們並不孤單』，且『中國進犯台灣，我們不會袖手旁觀』」。

維里尼表示，「裴洛西訪台是完全正確的，不該對中國威嚇讓步」，他今年底也有可能和參議員卡托蘭（André Gattolin）等人組成的另一個議會代表團造訪台灣。

迪蒙柳表示，法國政府雖維護現況，但卻沒有如美國「台灣關係法」的法案，他敦促擬定「歐洲版的台灣關係法」，明確指出在某些情況下歐洲可採取行動。

維里尼回覆，2021年國會兩院皆通過法案挺台參與國際，但類似行動的確應更多，「好讓台灣人知道我們與之同在，並讓習近平三思。我們應該協助台灣為侵犯做準備，以勸退中國的入侵」。

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波恩達茲表示，歐盟與法國的角色就是說服中國，以武力片面改變現狀對其中國無益，並強調歐洲、美國和其他國也都是強權，應共同努力維持現況。

這是法國國會在1年內第4度組團訪台，法國人民代表對台灣的支持不言可喻。貝勒發7日接受法廣（rfi）駐台記者訪問時也強調，台灣和法國共享相同價值，「雙方在各方面都有交流，我們議員，即為支持這些交流而來」。（編輯：韋樞）1110908