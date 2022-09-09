南島民族論壇總部在帛琉 吐瓦魯總理盼設平行分支

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾今天拜會原民會，原民會主委夷將．拔路兒建議友邦提案在當地召開南島民族論壇執委會，加強交流。拿塔諾提議在當地設立總部的平行分支強化運作。

太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷應政府邀請，3至9日率團來台訪問，行程結束前，拜訪原住民族委員會，除觀賞原住民族演出，並與夷將．拔路兒Icyang．Parod對談如何經由南島民族論壇強化交流。夷將．拔路兒致贈阿美族背袋予拿塔諾，期待再訪。

夷將．拔路兒表示，台灣原住民族與吐瓦魯人民共享南島民族的文化價值與慣習，2017年拿塔諾曾以國會議員訪台，這次是2019年9月上任總理後首次訪台。

拿塔諾說，感謝原民會為太平洋人民提供的協助，特別是對馬紹爾、諾魯、帛琉、吐瓦魯的幫助，包含有機會派其婦女參與總體社區營造計畫，學習與交流文化產業的記憶，將經費帶回復振文化產業。

他說，還得知原民會大方同意以資金的形式，協助吐瓦魯完成2022年10月間由太平洋公民社會組織通往埃及第27屆締約國會議之路的「基奧氣候緊急狀態宣言」。

拿塔諾建議，南島民族論壇總部已設在帛琉，或許可以考慮在吐瓦魯也設立一個平行分支，來服務南太平洋的島國，特別是像吐瓦魯、馬紹爾群島共和國、吉里巴斯等這些首先受氣候變遷影響的環礁島國。

夷將．拔路兒說明，南島民族論壇於2008年成立，後來因為政黨輪替暫停8年，2018年重啟，才有正式的6年中、長程計畫，包含編列預算，目前有14個會員國、1個觀察員（貝里斯）。

他並說，章程規定每年至少召開一次執行委員會議，目前有共識每年會議一次在台灣、隔年在國外召開，未來吐瓦魯可在年度會議提案，這樣他就有理由再訪吐瓦魯。

關於6年計畫，他舉例，南島民族論壇有很多計畫，關於南島民族語言相通、語文保存，原民會都很重視，台灣原住民族很早就有自己的字典，帛琉去年就申請希望參考台灣方式出版自己的字典，原民會也開始提供協助；其次，原民會正在推動部落營造，有關藉此重振部落文化及觀光等各種產業發展經驗，也能提供吐瓦魯參考。

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拿塔諾表示，看到6年計畫的簡報，主要仍是有關南島歷史、文化與傳統等面向，他覺得更重要的是聚焦在彼此之間的連結、來自哪裡、當初各自如何最終成為南島族群，例如語文很重要，不論是吐瓦魯及台灣原住民族或南島語族國家間的語言有相似之處，未來應有更多探索。

夷將．拔路兒說，原民會已致贈「南島起源」一書予吐瓦魯參考，並認同應該先把連結的關係弄清楚，再有各方面的交流，這樣不管是語言、文化、經濟，甚至是產業交流，才會更貼近彼此間的關係。（編輯：管中維）1110909