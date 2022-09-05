台灣吐瓦魯公報重申外交關係鞏固 另簽署警政海巡等協定

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）今天與外交部長吳釗燮簽署「台吐重申外交關係聯合公報」，彰顯兩國邦誼鞏固，並宣示雙方未來將作為緊密盟友，持續共同合作氣候變遷、台灣參與聯合國等關鍵議題。

拿塔諾另與內政部長徐國勇簽署「警政合作協定」，與海委會代理主任委員周美伍簽署「海巡合作協定」，建立兩國在警政與海巡的制度化合作關係。

吐瓦魯公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）則與國立中山大學校長鄭英耀簽署「台吐海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」，促進兩國在教育及海洋環境研究的交流。

外交部今天傍晚在台北賓館舉行「台吐重申外交關係聯合公報、警政合作協定、海巡合作協定暨海洋科學及工程研究中心合作備忘錄簽署儀式」。

「重申外交關係聯合公報」內容指出，今年台吐建交滿43周年，公報彰顯兩國邦誼鞏固，同時在全球各領域，台吐亦是緊密盟友，未來將持續就氣候變遷、嚴重特殊傳染性肺炎，及台灣參與聯合國與其專門會議、機制、活動等議題密切合作；兩國亦將致力確保吐瓦魯的永久國家地位，與既定領海基線不因氣候變遷受影響。

「警政合作協定」內容指出，跨國警政合作愈來愈重要，台灣位於東南亞地緣政治樞紐，台灣打擊犯罪累積的豐富經驗，可供吐瓦魯作為借鏡，雙方將建立制度化的警政合作，包括警政人員互訪、經驗交流、情資分享、合作偵辦等。

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「海巡合作協定」指出，台吐同為海島國家，皆體認海巡發展與防治跨國海上犯罪的重要性，透過簽署協定，兩國將在人員互訪、訓練交流、海難救助、漁業執法及跨國合作打擊犯罪等方面，建立制度化合作，共同辦理海上救助與執法演訓，共同執行海上聯合巡航、犯罪情資交換等。

「台吐海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」指出，氣候變遷調適是全球關注議題，海平面上升對地勢低窪的吐瓦魯是攸關生存的威脅，藉設立台吐海洋科學及工程研究中心，將經由科學研究蒐集各項海洋研究數據，評估海岸保護、減緩海岸侵蝕，以提升吐瓦魯面對氣候變遷的韌性。（編輯：林克倫）1110905

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）（左）與內政部長徐國勇（右）簽署「警政合作協定」。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月5日