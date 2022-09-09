沈慧虹體驗製作月餅 推廣竹市中秋連假好去處

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）中秋連假首日，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天造訪香山區一間甜點店，學習製作蛋黃酥，鼓勵民眾到香山輕行，吹海風、吃甜點、騎腳踏車，親近潮間生態。

沈慧虹競選總部新聞稿表示，沈慧虹嗜吃甜點，過去常造訪位在香山區的神秘小店「沒有名字的甜點店」，因應中秋節，前往店內當小幫手，鼓勵民眾到香山區吹海風、吃甜點、騎腳踏車，親近潮間生態。

沈慧虹於新聞稿中表示，「沒有名字的甜點店」位在新竹市香山區內湖一帶的鄉間靜巷內，由老闆鄭鈞格與太太余瑞馨聯手打拚，在網路上打響名聲，許多甜點愛好者慕名而來。

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沈慧虹表示，香山有最豐富的自然資源，過去在擔任副市長期間，推動多項香山建設軟硬兼施，大面積整治香山地區紅樹林，成了候鳥停棲覓食的重要場所，吸引不少民眾前往騎單車，漫遊海岸線，享受海風、親近自然。

沈慧虹強調，過去8年，市府不但重整青青草原、新建賞蟹步道、翻新港南濱海風景區、南港賞鳥區，香山濕地藝術季受到好評，那魯灣公園吸引眾多觀光客踩點，香山已明顯蛻變，她一定會讓香山更好。（編輯：方沛清）1110909