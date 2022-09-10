被問抗中保台承諾 柯文哲：非簽張紙能解決問題

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣10日電）多個民間團體和前聯電董事長曹興誠呼籲公職參選人應承諾有抗中保台決心。台北市長、民眾黨主席柯文哲今天表示，台灣在國際上的問題並非喊口號、簽張紙就能解決。

柯文哲今天參加民眾黨竹北市長參選人林冠年競選總部成立大會，接受媒體聯訪時，作以上表示。

他說，台灣在國際、內政上都面臨很多問題，這些都不是喊個口號、簽一張紙就能解決，俄烏戰爭的啟示就是「什麼事情都可能發生」，因此要真的做好準備、實在做事。柯文哲強調，他不喜歡浮誇作風，更討厭口號治國、意識形態治國。

另外，柯文哲昨天批基隆捷運是個騙局，遭基隆市長林右昌反嗆「滿口政治語言」。柯文哲表示，政治的核心是執行力，他只問「基隆捷運什麼時候開工」，批評基隆捷運根本沒有完整規劃。

至於媒體聯訪被問到，黨內是否會把輔選重點放在新竹市長參選人高虹安。柯文哲回應，只要是黨提名參選人，中央黨部一定全力支持，不論高虹安、林冠年，都會給予資源，希望帶給新竹地區新政治。

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柯文哲說，好的城市規劃能減少後面幾十年的問題，而林冠年在台北市政府「台北市住宅及都市更新中心」擔任城市規劃師，林冠年的專業非常適合到竹北市服務。

林冠年致詞表示，過去到各國旅遊，學習不同國家城市規劃，包括荷蘭、巴黎、維也納、德國柏林等，發現竹北都市計畫面積很小，出現許多人口移入但居住地方卻不足等問題，另外還有交通、教育等都需要解決，將會用專業與經驗讓竹北變得更進步、更宜居。（編輯：方沛清）1110910