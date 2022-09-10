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柯文哲指黑熊勇士為義和團 曹興誠：惡意、無知

2022/9/10 15:41
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（中央社記者吳家豪台北10日電）前聯電董事長曹興誠今天發文說，台北市長柯文哲貶抑「黑熊勇士」為「義和團」，實在莫明其妙，不僅惡意、無知，還透露柯文哲內心認為台灣的國防是無用的、必敗的。

曹興誠透過媒體群組發文說，黑熊學院（KUMA Academy）是由本土有識學者沈伯洋、何澄輝等人創立，目的是訓練協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。

曹興誠說，經過了解後，被保家衛土的熱情感動，決定予以資助，讓他們盡快擴大規模，希望3年內完成300萬人的訓練，以因應迫在眉睫的衛國戰爭。但竟然有台灣人醜化、攻擊此計畫，讓人不解。其中一例就是柯文哲，貶抑黑熊勇士為「義和團」，實在莫明其妙。

曹興誠表示，義和團是一群無知鄉勇，因為殘忍殺害在大清帝國境內的外國人，引起世界公憤，導致八國聯軍報復。把黑熊勇士類比成義和團，不僅惡意、無知，還透露其內心認為，台灣的國防是無用的、必敗的。

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曹興誠認為，就因為柯文哲認為抗中保台必定失敗，所以粗暴地拒絕簽署「不投降承諾書」。柯文哲認為憑一己之力，可以促成所謂「兩岸一家親」。曹興誠希望柯文哲的助理們提供資料給他看看，中國早已在小學、中學都加強軍事訓練，並灌輸其國民為奪取台灣而流血、犧牲的決心。

曹興誠直言，「一個首都市長，對敵人如此『親切』，對抗共保台的努力如此醜化嘲笑，大陸對台統戰官員，應該都大喜過望，正在開香檳慶祝吧？」（編輯：郭無患）1110910

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