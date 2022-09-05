中天提告妨害名譽 曹興誠：荒唐至極將反告求償50億

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中天新聞5日下午按鈴控告前聯電董事長曹興誠（圖）妨礙名譽，曹興誠對此表示，中天此舉屬於誣告，等待敗訴後會反告。圖為1日記者會畫面。中央社記者郭日曉攝 111年9月1日

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）中天新聞今天下午按鈴控告前聯電董事長曹興誠妨礙名譽，並求償新台幣5億元。曹興誠接受中央社記者詢問表示，媒體告個人「荒唐至極」。他說，中天此舉屬於誣告，等待敗訴後會反告，並要求中天賠償50億元，捐出用以加強國防。

曹興誠1日召開國際記者會時，批評中天是「匪台」，拒答中天記者的提問；中天新聞當日傍晚發出聲明，認為曹興誠是惡意誹謗，會採取法律途徑維護中天名譽。今天下午中天電視按鈴控告曹興誠提出妨礙名譽告訴，並求償5億元。

對此曹興誠聲明指出，媒體告個人，「荒唐至極」，他說，媒體覺得什麼人發言不當，在媒體上澄清或反駁即可。

曹興誠說，從1日以來，旺中集團攻擊他的新聞影片，超過200則以上，現在卻要告他誹謗；如此濫用司法資源意圖限制個人發言自由，這是霸凌，也是媒體之恥，司法單位應拒絕受理這種藉司法來擾民的惡劣行為。

曹興誠表示，中天此舉，顯屬誣告，待其敗訴後，他會反告，要求中天賠償50億，並捐出用以加強國防。（編輯：潘羿菁）1110905