曹興誠批「匪台」 中天電視告妨害名譽求償5億

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（中央社記者林長順台北5日電）前聯電董事長曹興誠日前召開記者會時，批評中天是「匪台」並拒答。中天電視董事長廖麗生與記者林宸佑今天到台北地檢署按鈴控告曹興誠妨害名譽，並表示將求償新台幣5億元。

曹興誠1日召開國際記者會時，指中國的清零政策「非常愚蠢」，中天新聞記者反問，前衛福部長陳時中曾提出清零政策，「所以曹董是在質疑陳時中的防疫政策嗎」，曹興誠回問：「你這第1個題目有陷阱，你是哪一家報社的。」

當得知是中天後，曹興誠直接回說：「中天我不回答，這匪台嘛這個；中天根本是誹謗，你還有臉站在這裡，我替你慚愧啊。」中天記者再提問時，曹興誠說：「中天的請不要站在這裡發問。」

廖麗生與當天提問的記者林宸佑今天下午到北檢按鈴控告曹興誠妨害名譽，並表示將向曹興誠民事求償新台幣5億元。廖麗生表示，這筆5億元的金額將全數用來成立「禮義廉恥、尊重民主」教育基金，襄助全台各個學校，重建台灣「禮義廉恥、尊重民主」的價值。

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廖麗生指出，曹興誠公然地誹謗與侮辱他人的言行，所侵害的不僅是中天電視名譽，更損及全台灣所有父母師長對子女的教育、踐踏了台灣固有且善良端正的禮義廉恥，其藐視言論自由，更玷污了台灣的自由民主價值。

林宸佑則表示，他是一名渺小的記者，記者會提問是記者的職責，所提的問題也可受公評。曹興誠以侮辱、誹謗的方式回應記者提問，令人錯愕與遺憾。為了維護媒體第四權和新聞人的尊嚴，決定向曹興誠提出妨害名譽告訴。（編輯：方沛清）1110905

中天電視董事長廖麗生（左2）與記者林宸佑（右1）5日下午到台北地檢署按鈴控告前聯電董事長曹興誠妨害名譽，並表示將向曹興誠民事求償新台幣5億元。中央社記者張皓安攝 111年9月5日