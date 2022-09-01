曹興誠批「匪台」 中天新聞：惡意誹謗採法律途徑
2022/9/1 20:56（9/1 21:45 更新）
聯電前董事長曹興誠1日在立法院舉行國際記者會，拒答中天記者的提問，並批評中天是「匪台」。中天新聞發聲明認為曹興誠是惡意誹謗，將採取法律途徑。中央社記者郭日曉攝 111年9月1日
（中央社記者鍾榮峰、葉冠吟台北1日電）前聯電董事長曹興誠今天召開國際記者會時，批評中天是「匪台」，拒答中天記者的提問；中天新聞傍晚發出聲明，認為曹興誠是惡意誹謗，將採取法律途徑維護中天名譽。
曹興誠今天上午在記者會提及中國的清零政策「非常愚蠢」，並指出，病毒跑來跑去，怎可能清零，從清零政策可以證明中共腦殘。
之後接受媒體提問時，中天新聞記者反問，前衛福部長陳時中曾提出清零政策，「所以曹董是在質疑陳時中的防疫政策嗎？」曹興誠回問：「你這第一個題目有陷阱，你是哪一家報社的？」
當得知是中天後，曹興誠直接回說：「中天我不回答，這匪台嘛這個；中天根本是誹謗，你還有臉站在這裡，我替你慚愧啊。」
對於中天新聞記者又問：「現在大陸對台灣日益威脅，這樣是不是跟蔡總統抗中保台有關係，挑釁呢？」曹興誠說：「中天的請不要站在這裡發問。」
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中天今天傍晚發布聲明，指控曹興誠在公開場合不讓中天記者提問，並迴避「大陸對台威脅日益增加，是不是和蔡總統抗中保台挑釁有關」相關問題，辱罵並指控中天是「匪台」、造謠新聞。
中天表示：「難道曹興誠先生以為，有錢捐個10億元， 就有權力開記者會搏版面，對記者招之即來，揮之即去，出言侮辱，損害記者的人格權和工作權嗎？」並強調，針對曹興誠稱中天「匪台」言論明顯惡意誹謗，中天將採取法律途徑維護中天全體新聞工作者的名譽。（編輯：張均懋）1110901
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