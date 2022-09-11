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林佳龍：打造新北成為所有族群的節慶城市

2022/9/11 18:19
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（中央社記者王鴻國新北11日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天舉辦「新住民家庭日」表示，彩虹之美是因為多色並存、台灣之美是因為多元共融，未來要讓新北市成為「節慶城市」，所有族群全年都可熱鬧過節。

林佳龍競選辦公室今天舉辦「新住民家庭日」，和多名新住民共度中秋連假最後一天假日，包括立委羅美玲、民進黨婦女部主任許嘉恬等人到場同樂，不僅有新住民歌舞表演，林佳龍還和市議員參選人山田摩衣、卓冠廷等多人下場製作越南生春捲，場面熱鬧有趣。

林佳龍表示，不管先來後到，只要移民到台灣，就是台灣人，從東南亞移民到台灣的朋友帶來多元文化，是台灣最寶貴的資產，「彩虹之美是因為多色並存、台灣之美是因為多元共融」，移民社會最寶貴的就是文化的多元跟豐富。

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他表示，新住民可以為台灣帶來更有活力、創新的文化，包括節慶、美食、音樂、舞蹈，互相欣賞不同文化，就能讓世界比較和平，這也是台灣成為寶島最吸引人之處。新北市更是台灣的縮影，有許多的外來移入人口。

他表示，他在台中市長任內將第一廣場打造成台灣第一個「東協廣場」、在交通部長任內特別重視穆斯林觀光旅遊，到現在擔任無任所大使也是負責和東南亞國家的交流。他未來若當選市長，要成立新住民文化故事館、要讓新北市成為「節慶城市」，一年四季、12個月，所有的族群都可以在這裡過節。（編輯：李錫璋）1110911

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