周江杰啟動政策咖啡館 推竹縣大眾快捷山前線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨新竹縣長參選人周江杰12日舉辦政策發表記者會，啟動「政策咖啡館」，並提出建設環狀的大眾快捷運輸系統「山前線」，藉由環狀線帶動台三線沿線區域發展，以平衡城鄉差距，達到城鄉共好。中央社記者郭宣彣攝 111年9月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天啟動「政策咖啡館」並提出建設環狀的大眾快捷運輸系統「山前線」，藉由環狀線帶動台三線沿線區域發展，以平衡城鄉差距，達到城鄉共好。

周江杰團隊今天舉辦政策發表記者會，並啟動「政策咖啡館」。他說，好的公共政策需持續與地方交流討論才能產出，未來他將在各鄉鎮不同的咖啡館內提出各式政見，與新竹縣民展開討論與溝通。

會中，周江杰表示，人口持續移入可能造成原先難解的交通問題更加嚴重，竹北人口高度集中所造成的學區教育、住房、生活環境等資源不足的情形恐將持續。

周江杰說，若要解決上述問題，應要興建環狀的大眾快捷運輸系統「山前線」，透過完善交通通勤系統及偏鄉基礎建設的手段，把未來可能移入的居民吸引至台三線附近居住，才能連帶解決城市生活擁擠、偏鄉人口外移、城鄉發展失衡等問題。

周江杰表示，「山前線」是一條環狀的路線，規劃沿新竹縣2大主要溪流鳳山溪、頭前溪而建，藉由環狀線帶動沿線區域的發展，以高鐵為核心出發，沿頭前溪北岸上游，從芎林、橫山九讚頭交會內灣線，再經台3線往關西鳳山溪北岸、新埔重劃區、義民廟、竹北商圈、高鐵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，「山前線」沿線部分，也配合站點規劃大型公共建設計畫，例如竹北六家歷史建築群、新竹科技博覽館、芎林智慧物流園區、九讚頭科技服務園區、關西智慧農業推廣園區、義民文化園區，藉以帶動山前線沿線發展。

周江杰說，未來這條環狀線若設置完成，將會解決城際交通的問題，方便偏鄉民眾前往市區就學、就業、就醫，也能帶動人口往台3線移入，實現「城鄉共好」的都會與鄉村共榮願景。（編輯：戴光育）1110912