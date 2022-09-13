藍指陳時中為高端阻買BNT 綠：不要以疫謀亂

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（中央社記者王揚宇、王承中台北13日電）慈濟慈善事業基金會執行長顏博文透露去年採購BNT疫苗遭政府勸阻。國民黨團今天指出，這是前衛福部長陳時中為了高端疫苗在擋；民進黨團則說，這是中國在擋，國民黨不要以疫謀亂。

慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會去年共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，而有媒體報導，顏博文日前透露疫苗購買過程遭政府勸阻。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗說，去年6月間，鴻海創辦人郭台銘與台積電董事長劉德音去見了總統蔡英文，捐疫苗一事才搞定，後來慈濟證嚴法師也是與蔡總統視訊後，捐疫苗才獲首肯，這過程歷歷在目。

曾銘宗指出，前衛生福利部長、民進黨台北市長參選人陳時中還敢講自己沒有阻擋，明明就為了高端在擋，置全台人民的健康權益於不顧。當初要不是有鴻海、台積電及慈濟捐助1500萬劑BNT疫苗，無法想像台灣的疫情會如何，蔡政府不知感恩，現在還抹黑慈濟，簡直莫名其妙，哪有這種政府。

曾銘宗表示，要求行政院公布，當初除了陳時中外，到底還有哪些高層在阻擋民間買疫苗。同時國民黨團也在持續蒐集相關資料，也有掌握訊息。

此外，對於清冠一號公費對象限縮又放寬引發爭議，曾銘宗表示，蔡政府獨厚高端，卻打壓國內中醫藥產業開發的清冠一號、清冠二號，非常可惡，國民黨團給予最嚴厲的譴責，請衛福部把決策過程說清楚，呼籲蔡政府要傾聽民眾及中醫藥界的聲音，國民黨團要求大幅放寬。

民進黨立法院黨團書記長郭國文、副書記長林楚茵今天則召開「國民黨以疫謀亂，有完沒完」記者會，指國民黨團近期的記者會主題，都在回顧過往議題，冷飯熱炒，想藉此謀取政治利益，這與年底地方大選有關聯。

郭國文說，國民黨立委賴士葆、蔣萬安及台灣民眾黨立委蔡壁如等人，過去都主張應該扶植國產疫苗，但從他們最近的言論中，企圖透過打壓高端疫苗的方式，來連結政府阻擋BNT疫苗，這邏輯上完全講不通，況且陳時中當然期待BNT疫苗可以進來。

郭國文指出，國民黨眼中最期待的，其實是希望進口中國疫苗，難道是因為政府沒有進口中國疫苗才挾怨報復，假借BNT疫苗問題，打壓國產疫苗及陳時中。

郭國文表示，如果國民黨對BNT疫苗進口到台灣如此在意與憤怒，就請國民黨團召開記者會，譴責中國。

林楚茵說，國民黨一再透過疫苗議題做惡意的選舉操作，但國民黨難道忘記過去幫中國疫苗講話及要求進口中國疫苗，而從中國封城事件看出，中國科興疫苗的無效，「對我們來說，卡的是中國無效疫苗，以及抵擋中國疫情對台灣的侵害」。

林楚茵表示，台灣原先在2021年初就有機會取得BNT疫苗，結果中國從中阻撓，而且大家可以搜尋過往的新聞，例如前美國白宮發言人莎琪說，台灣取得疫苗的途徑被截斷，或是有德國議員揭露中國阻擾台灣購買疫苗等。（編輯：蘇龍麒）1110913