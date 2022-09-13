賴清德：冷靜面對中國威脅 捍衛國家主權絕不退縮

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（中央社記者葉素萍台北13日電）貝里斯駐台大使碧坎蒂說，聯合國大會上貝里斯將繼續為台灣有意義參與聯合國體系仗義執言。副總統賴清德引用貝里斯41週年獨立紀念日主題「英勇無畏、驕傲堅強」表示，捍衛國家主權、維護民主自由制度，絕對不會退縮。

賴副總統今天出席在剝皮寮歷史街區舉辦的貝里斯獨立41週年酒會暨貝里斯文化月開幕活動。

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）及駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）在貝里斯國慶酒會上分別透過影音及現場致詞慶祝。

布里仙紐說，過去2年，貝里斯因為疫情受到重大影響，俄烏戰爭也影響到貝里斯，但貝里斯就像台灣一樣挺身向獨裁侵略進一步抗爭，今年貝里斯國慶主題「英勇無畏、驕傲堅強」在在說明，不論在教育、就業、觀光，貝里斯已回歸正常，並期盼與意識型態相近的重要民主國家齊心合力，進一步推展雙方合作機會。

碧坎蒂舉杯慶祝貝里斯萬歲、貝里斯和台灣萬歲。她說，聯合國大會在今天開始召開，貝里斯身為台灣可靠的朋友，將繼續為台灣有意義參與聯合國體系，仗義執言。

貝里斯屬大英國協一員，賴副總統致詞時，也為英國女王伊麗莎白二世不幸辭世，表達最深沉哀悼之意。

賴副總統表示，台貝建交已33年，兩國邦誼永固，在公共衛生醫療、環境保護、農業、教育文化、資通訊領域等合作，都有相當成果。

賴副總統說，疫情期間，兩國仍然共體時艱、共同合作，貝里斯在國際上聲援台灣、支持台灣有意義地參與聯合國各項組織，尤其是世界衛生大會，台灣也在婦女、青年、微中小型創業的人才培育以及信用保證等方面，幫助貝里斯人民度過疫情難關，兩國感情更加穩固深厚。

他說，台貝兩國的經貿合作也持續增強，2021年的經貿總額比2020年增加了78%，今年的1月台貝兩國簽定經濟合作協定，台灣對貝里斯開放了199件商品免稅，貝里斯也開放台灣33項商品減免稅金，增進彼此貿易。

賴副總統表示，不僅經貿合作，台貝兩國文化交流也非常密切。副總統並說，碧坎蒂選擇在剝皮寮舉辦貝里斯獨立41週年的紀念活動與文化月開幕，可以看見碧坎蒂的眼光與用心，這裡是台北市深具文化特色的地點。

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另外，賴副總統說，他要再次代表中華民國台灣感謝貝里斯對台灣的支持，尤其是在中國軍演對台灣文攻武嚇愈來愈強烈之際，貝里斯包括總理、外交部長、國會議長紛紛發表支持台灣的主張。

他說，在這個關鍵時刻，他想引用貝里斯41週年獨立紀念日的主題「英勇無畏、驕傲堅強」，台灣冷靜面對中國大陸的威脅，不挑釁，但對國家主權的捍衛、民主自由制度的維護，絕對不會退縮。（編輯：翟思嘉）1110913