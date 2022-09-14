鄭竹梅問為何激烈拘提鄭南榕 侯友宜：尊重言論

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市長侯友宜今天針對鄭南榕女兒鄭竹梅昨天公開問他當時為何採取強烈措施拘提鄭南榕問題表示，尊重所有人不同言論，好好做事為人民做事。

侯友宜今天到市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，媒體詢及鄭南榕女兒鄭竹梅提到警政署當年有3個方案，侯友宜卻選了1個最激烈的方案，希望回應及道歉，侯友宜表示，「我尊重所有人的不同的言論，我好好的努力為人民做事」。

另外，民進黨議員戴瑋珊在議場質詢時表示，鄭竹梅在2018年、2019年之後，去看了政治監控檔案，發現當年警政署拘提鄭南榕的計畫中有3個方案，包括有最和平的方式，等鄭南榕自己出來，也有最激烈的方式，用軍警鎮暴等強力方式拘提，為何採最激烈方式。侯友宜表示，對不同觀點，他都尊重。

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戴瑋姍詢問若現在有類似鄭南榕事件時如何處理，侯友宜表示，基層公務人員，依那時法令做，現在就依現在法令處理；戴瑋姍追問會不會接受鄭竹梅邀請去基金會談談一事，侯友宜未正面答覆，僅表示，謝謝大家關心及想法。謝謝議員的寶貴建議。

主張台灣獨立的鄭南榕1989年為堅持百分之百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後、當年4月7日自焚身亡。（編輯：方沛清）1110914