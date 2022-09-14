台灣意象時報廣場放送 盼參與聯合國貢獻世界

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第77屆聯合國大會開議之際，紐約時報廣場多面螢幕呈現冉冉升空的五彩天燈影像，傳達台灣爭取參與聯合國、祈求世界和平共好的心聲。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年9月14日

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）第77屆聯合國大會今天開議，紐約時報廣場多面螢幕呈現冉冉升空的天燈，及台灣黑熊、藍鵲等別具寶島特色的意象，傳達台灣爭取參與聯合國、祈求世界和平共好的心聲。

本屆聯大為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首次全面恢復實體集會，各國領袖及代表未來兩週將齊聚紐約聯合國總部，共商全球局勢與共同面臨的挑戰。駐紐約辦事處同步在時報廣場啟動推案，向國際社會傳達台灣是一股良善力量、聲音應該被聽見的訴求。

去年聯大開議日，台灣祈福天燈在每年跨年倒數降下水晶球的時報廣場1號大樓（One Times Square）垂直巨型廣告螢幕升空，今年再度出現，祈求全球和平、世界共好，15秒畫面與其他廣告重複播放24小時。

此外，LINE FRIENDS專賣店所在街區多面螢幕播放旅美台灣藝術家的影像創作，結合台灣黑熊、石虎、玉山等台灣特色元素，以藍鵲飛向遠方隱約可見的聯合國，傳達台灣渴望參與聯合國體系、對世界做出貢獻的意志。這段影像從12日起播放一週。

駐紐約辦事處處長李光章受訪時說，台灣是世界的幫手，但聯合國秘書處不當詮釋聯大第2758號決議，剝奪台灣參與聯合國及其專門機構的權利，也讓國際社會無法獲益於台灣的貢獻。面對全球諸多挑戰，現在正是讓台灣參與聯合國、共同尋求世界共好解決方案的時候。

聯大第2758號決議為1971年10月25日第26屆聯大表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與中國代表權。

中國近年加強對台軍事施壓，台海緊張加劇。今年2月俄烏戰爭爆發，嚴重衝擊全球供應鏈與民生福祉，威脅聯合國憲章揭示的國際和平安全願景。

李光章說，聯合國宗旨是維護國際和平與安全。面對中國恫嚇及挑釁，台灣作為國際社會負責任的一員，將堅定捍衛國家主權與安全，同時保持克制，持續深化與理念相近國家的合作，共同維護世界和平與區域穩定。

今年駐紐約辦事處的聯合國推案文宣視覺，是由旅美台灣平面設計及插畫師翁靖雅發想創作。她見到創作登上時報廣場大螢幕時直呼「超酷的」。

翁靖雅說，創作融入眾多台灣元素，包括蘭花、藍鵲及多種可愛小動物，希望傳達別具台灣特色的意象。台灣夜景及聯合國建築並列，中間有一道小橋，傳達希望台灣聲音被聽見、雙方能溝通交流的心願。

配合聯合國推案啟動，交通部觀光局人氣吉祥物「喔熊」特地到時報廣場與民眾互動。與喔熊合影的紐約客手持「我愛台灣」、「聽見台灣的聲音」看板，支持台灣發聲。

駐紐約辦事處預定14日在臉書（Facebook）、推特（Twitter）及Instagram推出社群動畫短片，從「自由」切入，強調台灣是自由民主國家，人民享有言論、信仰、政治、平權自由，台灣卻無法自由在聯合國發聲，以此對比凸顯聯合國排除台灣的荒謬。（編輯：馮昭）1110914

台灣祈福天燈13日在紐約時報廣場1號大樓垂直巨型廣告螢幕升空，配合第77屆聯合國大會開議，祈求全球和平、世界共好。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年9月14日