更多編輯台推薦新聞：
新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台灣貝里斯簽署海巡合作協定 強化雙邊合作

2022/9/15 11:25（9/15 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
貝里斯國防暨邊境安全部部長馬林（中坐者）在中華民國駐貝里斯大使錢冠州（左坐者）見證下簽署「台貝海巡合作協定」。（貝里斯大使館提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年9月15日
貝里斯國防暨邊境安全部部長馬林（中坐者）在中華民國駐貝里斯大使錢冠州（左坐者）見證下簽署「台貝海巡合作協定」。（貝里斯大使館提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年9月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）台灣與友邦貝里斯今天「異地簽署」海巡合作協定。這是兩國繼經濟合作協定後，再次強化雙邊合作夥伴關係。

簽署儀式在貝里斯海防巡防隊（BCG）總部舉行，邀請中華民國駐貝里斯大使錢冠州、貝里斯海岸巡防司令班奈特（Elton Bennett）與多位海巡部隊官員出席觀禮。

代表貝里斯政府簽署協定的國防暨邊境安全部部長馬林（Florencio Marin Jr.）說，台灣是貝里斯真誠的盟友與合作夥伴，而且兩國共享人權、民主與自由等普世價值。

馬林表示，很高興能與台灣駐貝里斯大使館共同努力完成並簽署協定，相信兩國能強化海岸巡防合作，提升貝里斯政府在執行海上搜救、打擊非法捕魚及防範海上跨國犯罪等任務，進而維護貝國海域安全，保障海洋資源。

錢冠州在致詞時感謝馬林與貝里斯政府的支持，讓台、貝兩國成功簽署海巡合作協定，為雙方的海巡交流合作開啟新的里程碑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他期盼今後兩國基於平等互惠的原則，在海巡人員的訓練、海難搜救、漁業執法與打擊海上跨國犯罪等領域上推動交流與合作，分享知識及經驗。在兩國建交即將屆滿33周年，這項協定充分展現台貝兩國堅若磐石的邦誼，未來兩國也將持續合作，共同提升民眾福祉。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，協定採取「異地簽署」方式。先由中華民國海洋委員會主任委員李仲威簽署後，將約本由外交部寄送貝里斯，再由駐貝里斯大使館轉請馬林簽署後完成。（編輯：郭中翰）1110915

台灣與友邦貝里斯當地時間14日「異地簽署」海巡合作協定。圖為中華民國駐貝里斯大使錢冠州（左）與貝里斯國防暨邊境安全部部長馬林（右）手持約本合影。（貝里斯大使館提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年9月15日
台灣與友邦貝里斯當地時間14日「異地簽署」海巡合作協定。圖為中華民國駐貝里斯大使錢冠州（左）與貝里斯國防暨邊境安全部部長馬林（右）手持約本合影。（貝里斯大使館提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年9月15日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族