賴副總統指新北市政後退 侯友宜：繼續努力

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前右2）15日受訪時表示，和對手的民調支持度有拉近、大有可為。中央社記者王鴻國攝 111年9月15日

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（中央社記者王鴻國新北15日電）副總統賴清德今天到新北幫林佳龍站台時指出，新北市長侯友宜雖是某媒體評比是五星級的市長，但整個新北市政是後退的；侯友宜回應表示，「我們繼續努力，加油」。

賴副總統輔選列車首站來到新北市到板橋深丘福德宮參香祈福，為民進黨新北市長參選人林佳龍站台， 賴副總統引遠見雜誌各縣市長施政滿意度調查的評比，侯友宜雖然是五顆星市長，但在各項市政名次每況愈下，「市政大大退步」，如果侯友宜繼續執政，新北市的工商發展會持續退步。

侯友宜到到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，媒體詢及賴副總統提到侯友宜雖是五星級的市長，不過整個新北市政是後退的看法。侯友宜表示，歡迎賴副總統要經常來新北市走一走，了解新北市這幾年的改變，「我們繼續努力，加油」。

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林佳龍接受媒體聯訪時，媒體問及，昨天在媒體專訪中提到侯友宜民調再掉3%，就有勝選可能的機會。林佳龍表示，這是根據過去民調跟開票的數據做的分析，距離選舉還有2個多月時間，支持度有拉近、大有可為，他舉電影Kano為例說「不能想著贏，要想不能輸，所以我們就是將士用命，全力以赴。」

侯友宜受訪時也針對民調支持度續跌，對手就有機會贏的說法表示，民調高高低低，最重要的是自己要不斷的努力向前走，尤其他現在還是努力的拚市政，讓市政做到更好，他會繼續努力。（編輯：屈享平）1110915