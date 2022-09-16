時力：樂見美國推台灣政策法案 助台美關係進展

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（中央社記者王揚宇台北16日電）美國參議院外委會昨天通過「台灣政策法案」。時代力量黨主席、立委陳椒華今天說，如果台灣政策法案最後能通過並完成立法程序，將是台美關係一大進展，時力高度樂見，也期盼未來以台灣為名強化國際參與。

美國參議院外委會昨天高票通過「台灣政策法案」，通過版本有部分修正，包括把駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。法案接下來將送交院會審議。

法案將送交參院全院審理，但須在這屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。

陳椒華今天與時代力量台北市議員參選人劉仕傑及台灣制憲基金會副執行長宋承恩召開記者會，表達樂見美國推出台灣政策法案。

陳椒華說，時力長期支持台美關係正向發展，期盼以台灣為名爭取國際發聲。這次台灣政策法案為美國國會自1979年台灣關係法以來，挺台力道最強的美國國內法，涵蓋範圍既廣且深，尤其法案文字中涉及台美關係的重新調整及定位等，期盼能順利通過並完成立法程序，這將是台美關係一大進展。

宋承恩表示，美國要立這部法是為了自己的利益，因為台灣不受中國統治以及台灣海峽是自由開放狀態，這是美國的利益，而這部法也是美國近5年挺台法案的集大成。

宋承恩認為，法案審查時雖然有美國官員與議員有反對意見，但他們不是忌憚中國的報復，而是為了台灣的安全，也擔心如果一次做到底，不是明智的事情。

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宋承恩指出，外界有輿論指台灣是美國的棋子、美國利用台灣人打美國的戰爭，這都是錯誤的，而台灣加強防衛的目標並非是要挑釁中國，而是要止戰。

劉仕傑說，他作為前駐美外交人員，欣見台灣政策法順利推出，雖然最終文字版本未定，但此法案已足以展現美國國會挺台力道強勁；尤其台灣政策法案中有關台美軍事合作及交流，有利美國對台灣的安全保障。（編輯：蘇志宗）1110916