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黃秀芳指彰化縣消防員不足 提4年增補120人政見

2022/9/20 13:26
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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化喬友大樓大火造成4死，大樓被判定為危樓，今天展開拆除。民進黨彰化縣長參選人黃秀芳指出，喬友大樓大火顯示消防隊員人力不足，若當選縣長，4年將增補120名消防員。

位在彰化火車站旁邊的喬友大樓去年發生大火造成4死，其中包含1名消防隊員。大火發生後，喬友大樓結構經鑑定為危樓，今天展開拆除，預計135個工作天完工。

黃秀芳競選總部今天發布新聞稿指出，喬友大樓今天拆除，但彰縣消防隊員人力不足問題也需解決；根據審計部資料，彰化縣消防員預算員額數全台差距最大，1名消防員要負責1759人，最需補實人力。

黃秀芳表示，目前彰化縣消防隊員預算員額為779人，還需增加122人，1年經費約需新台幣1億2200萬元；如果要達到消防署消防人力充實計畫要求的1名消防隊員負責1300人，則需要增加180人，1年需人事費用1億8000萬元。

她指出，擔心縣民生命財產安全因消防人力不足而受到影響，她若當選縣長，上任後每年將增編消防人員人事費3000萬元、增補30名消防員，4年將增補120人，讓彰縣消防人員服務人口比達到全國平均數，減輕基層消防員工作負擔，為民眾構築安全家園。

針對彰縣消防隊員人力不足問題，彰化縣政府回應指出，未來3年內將再逐年增加73個名額，在有限統籌分配稅款下，努力投入更多預算。

縣府指出，人力增補需要中央配合，主因在於消防署訓練容量問題，消防訓練中心雖持續擴充容訓量，每年配發的新進人力，但仍無法滿足地方縣市需求，呼籲立委應多在中央為彰化縣多爭取人力。（編輯：戴光育）1110920

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