陳時中公布教育政見 補足師資增聘行政人力

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民進黨台北市長參選人陳時中21日舉行教育政見公布記者會，強調教育是百年大計，將在現有架構下，補強基礎尚不足之處，並持續進行創新。中央社記者張皓安攝 111年9月21日

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天公布9項教育政見，包含聘用足額師資、增補行政人力、降低幼兒園師生比、打造英語沉浸式學習場域等，改善既有架構的不足並持續創新。

陳時中今天上午舉行教育政見公布記者會，強調教育是百年大計，將在現有架構下，補強基礎尚不足之處，並持續進行創新。

陳時中說，國中小部分，台北市代理教師過多，造成代理教師權益被抹煞，教學品質因此相對低落，形成惡性循環，因此要聘用足額師資並增補行政人力，減輕教師負擔。

陳時中指出，高中部分，應由教育局規劃，協助各校共聘足夠的多元選修開課師資，讓教育場域更靈活，達到108課綱的目標；還要改善技職體系學用落差，由市府幫忙媒合產業與學校。

至於幼兒園，陳時中表示，師生比1比15的現況讓教育及照顧品質都稍嫌不足，市府已於111學年度編列新台幣500萬元經費試辦10所幼兒園降低師生比為1比12的計畫，他將逐年增編預算，規劃在4年內讓參與計畫的幼兒園達到1000所。

陳時中說，他還要培植創新教育，設置「多元創新教育園區」，並向台南取經，擴充混成學習、設立數位教材，提升數位素養，同時透過擴大國際交換生比例、辦理英語夏令營等方式打造英語沉浸式學習場域。

陳時中指出，每一名學生都不容忽略，因此他將充足助理員補助數額，提高專業陪伴時數，讓特教學生也得到足夠照顧，並強化數位學習扶助服務，協助學習不利學生，這2項政見都要花錢，但不能不花。

陳時中總結，以前的教育是標準化，讓孩子會讀書就好，但時代一直在進步，現在還要兼顧才藝、不同語言及身心靈發展，因材施教讓孩子快樂長大，所以教學者的壓力變得很大，必須給予老師及家長支持，他一定會盡全力。

陳時中會後接受媒體聯訪時，對於教育政見特別提英語卻未見母語表示，母語教學如同國語教學，有既定方向，而英語是台北市要走向國際化的重點項目，才會特別提出。

媒體再問，將來會如何處理仍在校園中的蔣介石銅像。陳時中回應，目前法律規定必須移除，他不會一下子強力地馬上移除，會兼顧社會觀感、加強溝通後依法行政。（編輯：李亨山）1110921