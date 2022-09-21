性侵累犯未羈押又再犯 監委要查社會安全網是否周延

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（中央社記者陳俊華台北21日電）監委葉大華、張菊芳今天說，妨害性自主累犯在法院審理期間再度犯案，造成社會不安。為釐清這類案件處理模式，避免無辜民眾再受害，現行防逃機制及社會安全網是否周延，已申請自動調查。

葉大華、張菊芳透過新聞稿表示，據媒體報導，民國111年9月5日凌晨，台北市發生街頭問路性侵案，經查涉案蔡姓男子先前已因涉嫌妨害秘密及妨害性自主案件，由法院審理中，但因未受羈押，而有持續犯案機會。

監委指出，蔡男從109年5月起，涉及19起性騷擾案、2起妨害秘密案、4起妨害性自主案件，台北市政府警察局查有報案紀錄，但市府相關機關未曾將蔡男納入社會安全網追蹤、輔導治療，導致蔡男趁機一再犯案，社會安全網顯有嚴重漏洞。

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監委表示，蔡男先前已有多件妨害性自主案件，經檢察官提起公訴，部分在法院審理中，司法機關針對一再犯下妨害性自主案件的累犯，是否裁定預防性羈押的考量為何、就這類再犯率高的性侵案件，有無訂定預防性羈押的相關準則規範。

監委指出，被告獲交保後到判決確定前，有無防逃或防止再犯案機制、地方政府警察局明知蔡男一再重複犯案，為何未啟動社會安全網加以防範及輔導，諸多疑義，都有待深入調查瞭解。（編輯：蘇志宗）1110921