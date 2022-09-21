再拋都更政策 林佳龍：符合資格者可1坪換1坪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北21日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天提防災政策時說要加速推動都更，主張「4年核定4萬戶，1坪換1坪」，他質疑新北市長侯友宜4年只核定400戶都更，「說安居樂業像在念經一樣」。

林佳龍下午在競選辦公室舉行「韌性安全大放心 災防機制大進步」政策記者會並提出4大主張，首先是「推動建物安全與主動監測」，加速推動危老建築都更，目標4年內核定4萬戶，經政府以屋齡與地區等條件判定後，符合資格者可以1坪換1坪，以前也有人喊過這項政策，且在執行上遇到很大困難，不過新北40年以上老房有47萬多戶，政府應化被動為主動。

林佳龍說，會設「都更危老整合師」，以一個專案與專人平台，解決跨部會與單位溝通協調問題，並透過地區、屋齡與相關條件積極指認符合資格對象後，主動協調解決。另外，也要全面建立山坡地社區與土石流潛勢區的監測預警機制，完善山坡地監測網與預警系統。

第2項是強化防救災機制與組織，林佳龍說，規劃防救災區級化，以新北市29區為單位，確認各區災害脆弱性，掌握應變資源與待補強項目，提升29區防災韌性；此外，也會推動廳舍耐震度補強，特別針對消防單位廳舍進行整建。

林佳龍說，第3項是「補齊救災能量與設備」，會增加400名消防救災人力、更新救災裝備，也提供警消人員社會住宅，預留消防分隊勤務宿舍，且為維護警消健康，將推動兩班制，逐年降低服勤工時；另外，建立地下城災害應變中心，建制無線電與網路等多元系統，確保通訊不中斷。

最後是擴大公私協力，林佳龍說，補助民間志工救災器材，緊急救災納入民防團隊、社區保全及防災志工，建立各單位支援事故整合應變機制，建構社區緊急應變隊，讓民間團隊與政府共同救災。

林佳龍接受媒體聯訪時說，最諷刺的是侯友宜一再說安居樂業，但在各項調查評比指標都是吊車尾，如遠見雜誌評比新北市治安從第9名掉到17名，消防公安與交通道安也都在後段班，治安、道安、交安「3不安」，侯友宜一再講安居樂業「像在念經一樣」，一再答非所問。

他表示，侯友宜說自己4年內核准的都更案是過去20年總和的4倍，新北過去17年都是國民黨執政，侯友宜擔任市長4年任內只核定不到400件都更案，但新北40年以上老房有47萬多戶，推動都更應是在跟時間賽跑，侯友宜竟還說會「持續穩健」推動，「也就是再給你4年你也是400戶」，呼籲侯友宜不要再像跳針一樣重複「穩健推動」「安居樂業」「好好做事」來逃避問題。（編輯：李錫璋）1110921