關懷花東地震 日華懇會長：若有需要日本立即馳援

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日華議員懇談會會長古屋圭司（左4）21日率國會議員至駐日代表處對花東地震表達關心與慰問。駐日代表謝長廷（右4）說，台日患難相助是友好的最高境界，已成世界典範。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年9月21日

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本跨黨派議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司今天率議員至駐日代表處對花東地震表達關心與慰問。駐日代表謝長廷表示，台日患難相助是友好的最高境界，已成世界典範。

台東、花蓮發生地震，經媒體報導後，引起日本朝野關心。日華懇會長、自民黨籍眾議員古屋圭司今天率自民黨籍眾議員木原稔、立憲民主黨籍眾議員小宮山泰子、維新會參議員石井章、公明黨參議員若松謙維、國民民主黨籍參議員榛葉賀津也、有志之會眾議員仁木博文至駐日代表處表達關心與慰問。

古屋首先對謝長廷表達關心花東地震，因此特地前來。他還主動詢問是否有需要協助的地方。

謝長廷表達感謝，並轉達總統蔡英文昨天所說，緊急救助作業已暫告一段落，現在要全力重建與復原安置。謝長廷對古屋等人表示，以台灣政府的能量應是可以負荷。

謝長廷說，台日都是常發生天災的地方，近年來已形成有災害就互相扶助幫忙，這是友好的最高境界，也已經成為世界和平的典範。

古屋與謝長廷結束會談後接受媒體訪問。他表示，台日都是地震頻繁的國家，所幸這次花東地震人員的受害較輕，不過仍有道路中斷和列車脫軌的災情。

他說，日本官房長官松野博一昨天在例行記者會中表示，日本已做好支援的準備。20多年前的台灣921大地震，日本提供東京消防廳生命偵測器，當時在日本尚未使用過，首度用於台灣，發揮很大的功能，這次台灣已妥善救災，但若有需要，日方一定毫不猶豫，立即馳援。

原本日華懇這次想捐善款協助救災，但台灣並無設立捐款專戶，所以日華懇僅單純慰問，沒捐款。

日華議員懇談會會長、日本眾議員古屋圭司（左3）率幾名超黨派國會議員到駐日代表處表達關懷花東地震。駐日代表謝長廷（右3）對此感謝，並說明台灣政府的能量應是可以負荷。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月21日

古屋被媒體問及10月將率團前往台灣參加雙十國慶一事。他表示，目前預定率20人前往參加遊行，雖是在國會開議中，但剛好是周末3連休（10月8至10日），所以只需報備即可。

他說，適逢台灣週末，政府單位沒上班，所以這次訪台打算去縣市地方，例如造訪立法院長游錫堃的故鄉宜蘭縣。事實上，天氣晴朗時，從宜蘭可清楚看到沖繩縣的與那國島，兩地相距約100公里，他多次從與那國島瞭望台灣，但未曾從台灣瞭望與那國島。台日相近，到當地可實際感受到所謂「台灣有事就是日本有事」。

日本政府預定27日舉辦前首相安倍晉三國葬，台灣將派代表團參加，中國對此反彈。

古屋說：「這是在預期範圍內，並非今天才開始的，中國經常反彈，並不意外。」他還說：「台灣這次安排的代表團顧及朝野黨派平衡，包括（前立法院長）王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、謝（長廷）大使。此外，還有前總統李登輝的千金李安妮將出席，我們非常感謝。」

美國總統拜登日前再度表示如果中國武力犯台，美國會出兵協防台灣。古屋被媒體問及今天是否與謝長廷就此事交換意見？

他答說，今天並未與謝長廷言及此事，不過，他10月訪台期間將參加「玉山論壇」，這是每年舉行的論壇，蔡總統也會出席，他受邀在會中演講，將會談到此事。（編輯：韋樞）1110921