林佳龍：若當選成立運動局 培訓攀岩奧運選手

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，如果當選將成立新北市府運動局，推廣新北成為奧運攀岩選手培訓中心，並邀請國際攀岩選手來台，國內以賽代訓培養選手推向國際賽事。

林佳龍今天在立法委員江永昌等人陪同下，前往中和區一處室內攀岩場，體驗攀高過程，心腦與手腳並用的運動感覺。

他接受聯訪時表示，新北市有很好的攀岩場，是北部3大岩場之一，攀岩也是目前奧運比賽項目，他當選後將成立新北市府運動局，攀岩會是重點推廣項目，將規劃新北市成為台灣攀岩運動奧運選手培訓中心。

林佳龍說，政府長期沒有注意到攀岩運動與休閒帶來國民體育與國際競賽的效益，將來先從新北市競賽開始推動以賽代訓，並邀請國際攀岩高手到新北國際交流；他也會與教育部體育署溝通，給予攀岩運動支持。

林佳龍接受聯訪時表示，新北市城市競爭力快速退步、走下坡甚至吊車尾，6都的評比中，市長侯友宜的施政滿意度也下降，應該找出原因改善並提升競爭力。

林佳龍說，新北市為移民的都市，大家到新北新故鄉打拚，歡迎各界人才，並認同城市光榮感。他說，新北為台灣最大直轄市，民調顯示，在經濟力、文教力、環境力都是6都最低，治安也掉到第17名，這些都須嚴肅面對，所以他提出要有大格局翻新理念。

對於最近網路「戰學歷」的熱門話題，林佳龍說，大學為培養獨立思考、做學問訓練，要培養人文素養、有國際觀與時俱進的人，不是文憑主義、形式主義。教育是學習一輩子帶著走的能力，他從畢業之後證書就不知放在哪裡了，希望教育要熱愛世界，建立美好的未來。

他也在聯訪時提出「4年4萬戶都市更新、一坪換一坪」政策，目標為目前市長侯友宜推動都市更新成績的100倍。林佳龍強調，有心就會找方法解決問題，由政府找出建築用地與配套，以公辦都更鬆綁，解決一些限制。

他說，尤其，危老建築重建迫不及待，與其在地震災害後重建，更應儘速推動危老建築都更。（編輯：方沛清）1110922