陳吉仲貼文談產銷履歷QRcode歷程 2005年導入

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天在臉書上表示，2005年建立農產品產銷履歷紀錄資訊系統時導入QRcode，並示範展售供民眾查詢。

陳吉仲貼文指出，產銷履歷是一種從產地到餐桌間的安全維護，重點有三個，首先生產者（農民）必須遵照「台灣良好農業規範」（TGAP）；其次，由第三方驗證公正監督與把關；第三，消費者能得到公開可追溯的過程資訊。

他並說，以上制度須經過相當長期的規劃、各方共同努力才得以建立；2004年農委會參考日本、歐洲等國外食品安全制度，規劃台灣良好農業規範（TGAP）與第三方驗證制度。

接著，農委會於2005年建立「農產品產銷履歷紀錄資訊系統」，讓農民上傳紀錄資料，同時也在產品標籤導入二維條碼（QRcode），並在台北市農會、台北頂好超市等店示範展售，以及設置查詢機，方便消費者查詢。

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陳吉仲也說，2006年完成產銷履歷標章設計，2007年1月公布實施「農產品生產及驗證管理法」，將產銷履歷納入驗證制度。

推動成果方面，他說，2007年推動時有1845公頃通過產銷履歷的驗證，2008年來到9868公頃，直到2016年才來到1萬公頃。2017年之後，農委會與各方積極努力推動，2019年驗證面積突破2萬公頃；2020年達3.7萬公頃；2021年更是來到5.7萬公頃；直到今年9月，便突破7.4萬公頃，意味著全國有近10%的耕地都已通過驗證，相關產銷履歷產品抽驗合格率接近百分百。（編輯：管中維）1110923