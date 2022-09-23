農糧署：2005年產銷履歷QRcode 已可查詢資訊

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農糧署長胡忠一今天說，他曾被派往日本考察，推動建置產銷履歷QRcode相關制度，2005年消費者已可在設有產銷履歷精靈（查詢機）賣場，或用手機、電腦查詢相關生產資訊。

近來媒體報導關注產銷履歷QRcode由誰規劃，以及建置時程為何。相關報導指稱國民黨桃園市長參選人張善政日前提到產銷履歷QRcode是宏碁研發的，對於農委會稱是農委會的推動成果，張善政希望農委會對科技發展歷史應該下點功夫。

行政院農業委員會農糧署長胡忠一今天接受媒體聯訪時說，2005年他擔任農委會企劃處簡任技正兼科長時，即被派往日本考察、取經回國與同事一起規劃推動的，2005年已完成64項農漁畜產品的台灣版良好農業規範（TGAP）制定，消費者可在設置產銷履歷精靈（查詢機）的賣場，或用自己的手機、電腦（輸入追溯碼）查詢產銷資訊。

對於當年手機科技發展進程是否已能掃描QRcode，他說，當時國人從國外買進來手機本身就可以查。

上述設有查詢機的賣場，農糧署補充，包含101大樓Jason超市、台北頂好超市、台北市農會、新竹科學園區柑仔店及慈心有機農產品連鎖店里仁等8處展售商店。

他還說，2002年台灣加入世界貿易組織（WTO），行政院決議要加強農產品外銷，2003年有日本專家來台灣造訪時說，歐盟、日本都已開始推動有關牛肉、食品可追溯的生產履歷，台灣產品這麼好，一定要引進，所以聽從這名專家的意見開始收集資料、規劃推動。

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胡忠一重申，農委會企劃處負責引進、規劃前瞻性政策，當初沒人知道什麼是產銷履歷，沒有人可以詢問，與國外專家討論才能規劃建立，推動期間歷任農委會兩任主委，包含李金龍、蘇嘉全同意推動，並參考歐洲、日本的作為，才變成制度。

農糧署補充，2005年擴大推動農產品產銷履歷示範計畫，選定米、蝴蝶蘭、 優質茶、東方美人茶、19項水果、14項蔬菜、14項有機農產品、7項畜禽產品、6項漁產品等共64項農漁畜產品，完成TGAP的制定。（編輯：管中維）1110923