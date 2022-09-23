產銷履歷曾有失落的8年 回頭重振接軌國際

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）桃園市長選情讓產銷履歷的推動受關注，農糧署長胡忠一今天表示，2008年6月起政策轉變進入失落的8年，改推取名自GAP的吉園圃，但無實質生產規範而失敗，再回頭推動接軌國際。

國民黨桃園市長參選人張善政曾服務的宏碁公司，當年執行農委會研究案捲入抄襲事件，近來又衍生新議題，即產銷履歷QRcode是農委會規劃、推動，抑或是宏碁公司研發。

胡忠一於2005年任職於農委會企劃處科長，被派赴日本考察，回國後規劃推動產銷履歷。他告訴中央社記者，2005年導入64項農漁畜產品擴大推動農產品產銷履歷示範計畫後，2006年完成產銷履歷標章設計，2007年1月公布實施「農產品生產及驗證管理法」並推動配套措施。

胡忠一說，截至2008年已有9800多公頃農糧產銷履歷驗證通過面積，但這一年6月起進入「失落的8年」，隔年農糧產銷履歷驗證通過面積開始下降，最低是2013年的6534公頃，因為期間政策做了重大轉變，要符合「外銷國家有要求、通路有保障、有食品安全風險疑慮之一者」等3原則才推動。

胡忠一指出，當初改推吉園圃標章，此標章雖然取名自國際開始推動的良好農業規範（Good Agricultural Practice）的英文縮寫GAP之音，但沒有GAP對安全生產流程的種種規範，主因是考量推動產銷履歷要求農民上傳生產相關資料，推行起來很難，而吉園圃也可以查到生產者、較易推動，卻因此衍生標章偽造自貼、農藥殘留違規事件增加而宣告失敗。

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胡忠一重申，吉園圃沒有針對生產流程進行管理，也沒有第三方驗證制度搭配，以及輔導經營者通過驗證，無法接軌國際的相關管理規範，加上違規產品增加，農委會於是在2014年左右回頭推動產銷履歷，近年加速推展，2016年終於再成長到1萬公頃驗證通過面積。

一路催生、擴大推動產銷履歷的胡忠一表示，截至今年9月，農糧產銷履歷驗證通過面積已突破7.4萬公頃，超過今年的目標5萬7290公頃及明年的目標6萬3790公頃，行政院已指示明年目標要再向上提高。（編輯：張雅淨）1110923