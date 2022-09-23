G7外長與歐盟高級代表聲明關切台海和平 外交部感謝

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（中央社記者黃雅詩台北23日電） 七大工業國集團（G7）外長與歐盟高級代表昨天發表聯合聲明，反對片面改變現狀及重申台海和平穩定重要性，外交部今天表達感謝，強調將持續強化台灣自我防衛能力，維護台海安全。

外交部發布新聞稿指出，由加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國以及美國組成的G7國家的外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表，於美東時間22日發布聯合聲明。其中針對中國指出，G7國家與歐盟反對片面改變現狀，重申台海和平穩定的重要性，並呼籲以和平方式解決兩岸問題。

外交部表示，這是G7及歐盟自8月3日針對中國升高台海情勢發表聯合聲明支持台灣以來，再度在聯合聲明中納入對中國在台海地區挑釁作為的嚴正關切。

外交部表示，對於G7國家及歐盟在聯合國場域再度採取一致的行動，堅定支持台海和平穩定，外交部高度歡迎及由衷感謝。

外交部表示，今年8月以來中國無端在台海地區頻繁從事軍事挑釁作為，已引起全球關切。許多理念相近國家已經多次以公開發言、發表聲明及派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」（FONOPs）等具體行動，持續展現對台海和平穩定的高度重視，以及對維護台海現狀的堅定支持與不變承諾。

外交部指出，面對中國企圖改變現狀的挑釁行徑，政府將持續強化自我防衛能力，並與所有理念相近國家合作，持續遏止中國改變台海現狀作為，以維護台海安全及印太地區的自由開放與和平穩定。（編輯：翟思嘉）1110923