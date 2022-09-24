台灣軟實力短片「愛上台灣」 秘魯上線

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影片來源：Ida y vuelta Publicidad

（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）駐秘魯代表處為增進秘魯各界人士對台灣軟實力的瞭解，委製3分鐘短片「愛上台灣」（Enamórate de Taiwan）正式在知名平面報紙網站及電視台上線。

代表處邀請以闡述軟實力議題聞名的秘魯網紅楚戈克斯（Hugo Chugox）代言，介紹台灣的雄厚經濟實力、科技創新能力、勤奮守紀人民、友善好客社會及良好學習環境，凸顯到台灣的旅遊經驗令人難忘。

為提高兩國連結，楚戈克斯說明台灣土地面積大約與秘魯的安卡什省（Ancash）或皮烏拉省（Piura）相似，台灣的美食與秘魯一樣，均完美結合各方豐富又多元的特色。

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短片另說明台灣致力推動有意義參與聯合國、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約及世界衛生大會等國際組織與活動，以及近期積極申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望秘魯支持，讓具有互補功能的兩個經濟體更互惠，也為深獲國人喜愛的秘魯藍莓、葡萄、蘆筍、藜麥等優質產品開拓更大市場。

為方便所有觀眾瞭解，影片內容除西班牙文字幕外，配有中文字幕，只懂國語的網友也可以輕鬆觀賞。（編輯：馮昭）1110924