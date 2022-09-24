網傳稱政戰局出訪假觀摩 國防部：敵軍錯假訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北24日電）中國網路媒體「中華時報」報導，政戰局訪團8月出訪夏威夷是「假觀摩真遊玩」。國防部今天強調，此報導刻意誇大渲染，為敵錯假訊息對台認知作戰的典型作法，國防部將持續強化文宣反制措施，落實涉外交流保密。

「中華時報」22日報導國防部政戰局訪團8月出訪夏威夷時，「假觀摩真遊玩」。不過，這則網路文章目前疑似已遭下架。

國防部上午發布新聞稿表示，「中華時報」是設於中國福建、由國台辦主管的媒體，報導內容經查證，為敵軍以錯假訊息操弄對台認知的典型作法，目的在打擊台灣協同友盟、提升戰力相關工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部指出，國軍各項涉外交流，均依年度核定計畫執行。此次訪團赴夏威夷交流，抵達時間為當地星期例假日，因此未安排官方拜會行程；另依社交禮儀，酌情辦理相關活動，該篇報導刻意誇大渲染，目的在打擊國軍協同友盟、提升戰力的努力，並藉此誤導台灣社會，製造內部對立。

國防部強調，中共利用台灣新聞自由環境，以「假報導、再下架」等多種方式實施認知作戰，混亂台灣內部穩定。國防部將持續強化文宣反制措施，綿密涉外交流保密，嚴格各項安全管控機制，以確保國防安全。（編輯：黃國倫）1110924