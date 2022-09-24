駐巴西代表處推活動呼籲 挺台參與國際組織

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）駐巴西代表處為呼籲巴西各界支持台灣參與國際組織，與巴西利亞聯邦特區知名觀光景點合作，在23日至25日舉辦「支持台灣參與國際組織暨台灣週宣傳活動」。

代表處將活動舉辦地打造為極富台灣特色的街邊美食場景，結合經典美食佳餚，讓參與活動的各界人士在瞭解台灣推動有意義參與國際組織理念的同時，也能品嘗寶島特色小吃。

此外，參與者還可體驗360度Instagram Reels（連續短片）I love Taiwan攝影台，現場拍攝並同步分享於個人臉書及IG等社群媒體，以廣為周知的方式為台發聲，共同支持台灣加入聯合國及國際民航組織（ICAO）等國際組織。

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這項活動在巴西利亞南湖區廣場（Pontão）舉辦，為期3天，現場發送滷肉飯、鹹酥雞、芝麻球、控肉飯及水煎包等豐富的台灣小吃，提供與會者視覺與味蕾的享受，更對台灣文化的豐富多元留下深刻美好的印象。

活動首日，駐巴西代表處向與會各界人士表示，全球面臨許多天災人禍的挑戰，各國合作非常重要，台灣有能力且願意貢獻專業能力擔任世界飛航的安全守護者，希望巴西各界支持台灣參與國際組織，讓台灣的多元、自由、平等，以及良善力量被世界看見。（編輯：陳惠珍）1110924