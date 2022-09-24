林佳龍追攻讀博士資格 侯辦：甄試送審符合規定

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天要求市長侯友宜，說明博士論文及取得學位時間兜不攏、等同碩士論文在哪、論文資料取得正當性。侯友宜選辦表示，入學甄試送審資料符合規定。

林佳龍今天上午參加他與市議員鄭宇恩的聯合競選總部成立，他接受聯訪表示，侯友宜的博士論文議題暴露3個問題。

他說，首先，侯友宜在民國93年才取得博士論文學位，可是，博士論文在國家圖書館是在92年登錄，何時口試？為何延遲畢業？時間點兜不攏。且勾選公布論文，卻在網上找不到論文。

第2點為，侯友宜當時以學士直攻博士，以同等學力攻讀博士，要交出等同碩士論文的論文，但論文在哪裡也找不到；如果沒有提出具備碩士條件的著作，怎麼可以直攻博士。

第3點，外界可以檢視，論文資料如何取得，是否利用公權力取得很多的犯罪資料，這些需要侯友宜提出說明。

侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢下午表示，對於林佳龍不實指控，侯友宜選辦昨天已回應，侯友宜當年參加博士班甄試時，都按規定繳交送審資料，包括教授推薦函、自傳及工作經驗報告、研究計畫書、有利審查之參考資料（如發表論文及著作）等，並經過筆試、口試，完全符合程序及規定，中央警察大學都有相關紀錄。

吳亮賢強調，今天公布的警大聲明已清楚說明，侯友宜的入學及畢業資格一切符合規定；對於論文內容，侯友宜也說「歡迎檢視」。

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新北市長侯友宜今天參加消防局CPR（心肺復甦術）決賽暨救護義消22週年慶，以及下午參加「旅台金門同鄉會挺侯友宜後援會成立」接受聯訪時，記者詢問，林佳龍質疑侯當年學士直攻博士，被認為是烏龍指控，有沒有要林佳龍道歉。

侯友宜表示，教育部、警大都發出聲明，把事情講得非常清楚，「自己說的話就自己負責吧」，他還是努力的做事，為新北市打拚。（編輯：張銘坤）1110924