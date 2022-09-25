外縣市輔選盧秀燕南下挺謝龍介 蔡其昌：走遍台中

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市長盧秀燕今天下午啟動外縣市輔選，盧秀燕說，努力讓志同道合夥伴都能當選；民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，目前要先走遍台中市每個角落，時間可配合也會到外縣市輔選。

選舉倒數，盧秀燕今天上午有6個行程，其中有2個為輔選行程，她下午還將南下台南為國民黨台南市長參選人謝龍介站台，媒體問，啟動外縣市輔選後，如何兼顧台中選情。

盧秀燕表示，距離投票日只剩2個月，時間緊湊，她會利用上班之餘的假日時間全力輔選，外縣市的市長、議員、里長會盡量幫忙，要努力讓志同道合夥伴都能夠當選。

蔡其昌一早也出席他和民進黨台中市議員參選人蔡雅玲的北屯聯合競選總部成立大會，有關外縣市輔選行程，他表示，政治人物當然可以到外地輔選，他也常受邀到其他縣市輔選，時間上可配合就會去，但目前仍以台中市為主，要努力走遍台中市每個角落。

蔡其昌表示，盧秀燕面對民調施政表現墊底，還落後給涉貪的宜蘭縣長林姿妙，不用心在台中市政，成天包裝自己，有時間到外地輔選，應該先讓台中市民瞭解對於這個城市治理的願景。

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蔡其昌說，盧秀燕至今還在迴避市政監督，不傾聽台中市民聲音，卻在外縣市拜託其他市民，這是本末倒置，瞧不起台中市，「難道台中市民就一定要投給妳嗎？」

隨著各選舉參選人的競選總部陸續開箱，盧秀燕競選總部指出，將在26日下午舉辦燕子總部開箱暨燕子主委召集令記者會，燕子總部融入市長媽媽想要傳達溫暖、正向、體貼的概念，整體設置與布置展現女性巧思，來訪支持者稱為最有「媽媽味」的競選總部。（編輯：陳仁華）1110925