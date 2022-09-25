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菲總統關切台海情勢並敦促各方克制 外交部感謝

2022/9/25 14:10
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（中央社記者黃雅詩台北25日電）針對菲律賓總統小馬可仕日前在美國表達關切台海情勢，敦促各方展現最大程度克制，外交部今天表達感謝。

外交部發布新聞稿指出，小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）23日於美國紐約「亞洲協會」（Asia Society）演說時表示，菲方關切日益升高的台海情勢，敦促相關各方展現最大程度的克制，並且呼籲以和平方式解決分歧。

外交部指出，這是小馬可仕總統繼今年8月6日會晤美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）時發表相關談話後，再度於公開場合表達對台海緊張情勢的關切及憂慮。外交部已經注意到小馬可仕相關言論，並感謝小馬可仕總統持續關注台海地區和平與穩定。

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外交部表示，小馬可仕總統此次再度針對台海局勢提出看法，顯示中國自今年8月以來無端在台海地區頻繁從事軍事挑釁行徑，已經引起周邊國家的高度關切。

外交部再次呼籲國際社會共同譴責中國片面以軍事行動破壞台海現狀，並聲援民主台灣，遏制威權主義的侵略與擴張。政府同時將持續強化自我防衛能力，並與所有理念相近國家合作，以維護台海安全及印太地區的自由開放、和平與穩定。（編輯：林淑媛）1110925

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