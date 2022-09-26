港人陳情申請來台政治庇護屢遭拒 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北26日電）監委紀惠容、葉大華、施錦芳今天說，監察院接獲多名香港居民陳情，申請投資移民或專業移民來台、或尋求政治庇護，屢遭否准，權責機關相關因應處置作為是否允當，已申請自動調查。

紀惠容、葉大華、施錦芳透過新聞稿指出，2019年香港爆發「反送中」運動，產生多名流亡的香港抗爭者，引發國際關注。

監委表示，監察院接獲多名香港地區居民陳情，他們經由「香港人道援助關懷行動方案」來台尋求政治庇護，或以申請投資移民、專業移民方式居留台灣，都遭權責機關認定他們身分有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條第1項各款情形，而不予許可。

監委指出，這導致他們身處進退維谷的困窘處境，引發民間團體撻伐；相關權責機關的因應處置作為究否允當有進一步瞭解必要，已申請自動調查。

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監委表示，監察院接獲相關陳情後，就函詢大陸委員會、內政部移民署說明處理，但新聞報導及多名港人陳情指出，他們在台申請定居門檻在今年度驟升，權責機關審查準則不明確，且審查時間過於冗長、申請過程屢遭機關為難等情形，將調查是否屬實。

監委說，香港地區居民陳情，因「身分認定」遭否准來台，權責機關的處理情形及標準，是否適法允當、有無逾越母法或法律授權，侵害民眾權益等疑義，因事涉人權保障，有深入調查釐清必要。（編輯：翟思嘉）1110926