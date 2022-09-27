王國材投書立陶宛媒體：台灣入ICAO有助安全

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）立陶宛國家廣播電視（LRT）今天刊登交通部長王國材投書，內容呼籲支持台灣參與今年的國際民航組織（ICAO）大會，以促進全球飛航效率與安全。

王國材表示，由民航局管理的台北飛航情報區是ICAO全球300多個飛航情報區不可或缺一部分。中國8月片面在台灣周邊海、空域進行軍事演習，並在台北飛航情報區劃設臨時危險區，影響台灣及國際飛航安全。民航局在極短時間內，規劃、引導所有進出和通過台北飛航情報區的各國航機避開危險區。從風險管控或安全管理的角度分析，ICAO應納入台灣。

據「國際機場協會」（Airport Council International）統計，桃園機場的國際貨運量在2020和2021連續兩年都位居全球第4。

民航局在未能獲取ICAO資訊的情況下，仍增訂民用航空法「遙控無人機」專章、建置「遙控無人機管理資訊系統」，以確保台北飛航情報區的飛航安全。此外，民航局建置機場無人機偵測防制系統、規劃下一代航管自動化體系，持續更新。

王國材說，台灣民航局期待以專業、有意義的方式參與今年的ICAO大會，並將共同致力落實ICAO飛安無縫願景。台灣連續3屆未受邀參加國際民航組織大會。

第41屆「國際民航組織」（ICAO）大會將於9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁舉行，台灣今年再次未受邀與會。（編輯：馮昭）1110927