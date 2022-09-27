柬埔寨誘騙案 外交部：新增求援有減少趨勢

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（中央社記者葉素萍台北27日電）外交部亞東太平洋司副司長范厚祿今天說，截至23日止，駐胡志明市辦事處受理民眾在柬埔寨求職受騙求援案件協助名單計639人，其中246人已返台，393人尚未返台；他說，近2週新增求援案件數量已有減少趨勢。

范厚祿今天在外交部例行記者會表示，依據駐胡志明市辦事處統計，從9月8日至23日，近2週新增求援案件計51件，相較於8月26日至9月8日新增133件，求援案件數量已經有減少趨勢。

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他說，截至9月23日止，駐胡志明市辦事處受理民眾在柬埔寨求職受騙求援案件協助名單計639人，其中246人已經返台，393人尚未返台。相關數據是駐胡志明市辦事處所彙整的資訊，至於民眾在境外受困的完整統計，仍以內政部警政署發布資料為準。

范厚祿說，在外交部、相關駐處、內政部警政署、移民署及相關國家的通力合作下，已順利營救及協助多位落入海外工作陷阱的民眾安全返國。外交部將持續與主政機關內政部警政署協調合作，加強與相關國家警政機關的聯繫，進一步提升援救能量，協助受害民眾儘早返國。（編輯：郭無患）1110927