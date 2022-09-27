諾魯執政聯盟獲國會多數席次 外交部轉致總統賀電

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（中央社記者葉素萍台北27日電）外交部亞東太平洋司副司長范厚祿今天說，太平洋友邦諾魯共和國於24日舉行國會大選，祝賀諾魯人民以具體行動實踐民主制度，以公開、透明及和平的民主程序完成大選，也期待未來持續與諾魯政府攜手深化兩國邦誼。

范厚祿上午在外交部例行記者會表示，太平洋友邦諾魯共和國於9月24日舉行國會大選，據駐館報稱，現任總統安格明（Lionel Aingimea）所率的執政聯盟在全國19個席次中取得14席、在野派3人連任、2人連任失利、新當選者2人。

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范厚祿說，諾魯訂於9月28日召開新國會議期，新任議員將在大法官見證下宣誓就職，並推選出總統、正副議長及確認內閣閣員名單。駐諾魯共和國大使王海龍將於選舉結果確認後，即代表台灣政府向安格明表達誠摯祝賀，並轉致總統蔡英文及外交部長吳釗燮賀電。

范厚祿指出，諾魯人民以具體行動實踐民主制度，以公開、透明及和平的民主程序完成大選，展現對自由、平等理念之堅持，期待台灣未來持續與諾魯政府攜手深化兩國邦誼及緊密友好的雙邊關係，共同維護太平洋地區的和平、穩定及發展。（編輯：楊凱翔）1110927