台灣農訪團訪美 簽逾百億元小麥採購意向書

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由台灣小麥公會成員組成的「小麥國家隊」代表，本月在駐西雅圖辦事處處長甄國清（右一）見證下，分別與愛達荷州和俄勒岡州簽署價值約新台幣183億元小麥採購意向書。（駐西雅圖辦事處提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年9月27日

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（中央社記者周世惠舊金山26日專電）駐西雅圖辦事處今天指出，由外交部與台灣麵粉公會等業界代表共同籌組的農訪團，近日與美國兩個州簽署價值約新台幣183億元小麥採購意向書，促進台美貿易發展。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處指出，台灣是亞洲前5大小麥消費市場、大約80%進口小麥來自美國，在台販售的蛋餅、蔥油餅，以及裹著酥脆麵皮的炸雞排等台灣美食的關鍵食材「麵粉」，多來自美國西北州的小麥。

駐西雅圖辦事處指出，由台灣小麥公會成員組成的「小麥國家隊」，於9月中訪美，密集的行程從華府展開，之後到堪薩斯州、愛達荷州和俄勒岡州，並與其中兩個州的相關單位完成簽署小麥採購意向書。

駐西雅圖辦事處處長甄國清今天告訴中央社記者，這份價值近6億美元的意向書簽署，代表台美長年在政治、經貿、文化及各領域合作互惠互信的象徵，也是雙方在聯邦、地方耕耘及合作的重要成果。

他說，疫情過後全球供應鏈重組的浪潮持續發酵，確保糧食供應鏈安全是民主台灣與美國等理念相近國家合作的重要課題，並展望由此為台美雙邊經貿的正向發展累積動能。

在愛州州長李特（Brad Little）及甄國清的共同見證下，台灣區麵粉工業同業公會理事長許逸群於20日和21日，與愛達荷小麥協會（Idaho Wheat Commission）和俄勒岡州小麥委員會（Oregon Wheat Commision）簽署價值5.76億美元（約新台幣183億元）的小麥採購意向書。

台灣於2021年是愛達荷州第2大貿易夥伴，且首度成為該州第一大進口來源國，雙邊經貿往來緊密。今年3月愛州議會無異議通過友台決議案（SCR119）後，從行政與立法部門對台灣展現一致的強勁支持。

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另外，台灣的「小麥團」距離上次造訪俄勒岡州是15年前，此次到訪，州長布朗（Kate Brown）及當地領袖高度重視。去年台灣是俄勒岡州第7大貿易夥伴、第3大半導體機械設備出口國、第4大小麥輸出地，也是俄勒岡州在全球雙邊貿易夥伴中成長最快國家之一。雙方在綠能科技與淨零碳排有共同目標，且為疫情後全球供應鏈重組的重要夥伴。

駐西雅圖辦事處指出，由外交部籌組、台灣穀物或肉類業者組成的農訪團，過去每2年出訪一次，到美國各州針對黃豆、玉米、小麥及皮革等簽署採購意向書，確保台灣市場供貨來源穩定，以及促進台美雙邊在農業等相關領域的實質交流。（編輯：陳惠珍）1110927