李德維稱「牙醫連醫師都談不上」 全聯會聲明抗議

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）國民黨立委李德維稱「牙醫連醫師都談不上」引爭議，社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會今天發出3點聲明，對李德維不當發言表達嚴正抗議及深感遺憾。

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人、國民黨立院黨團書記長李德維日前接受媒體訪問時稱「牙醫連醫師都談不上」，掀起牙醫界反彈聲浪，李德維事後在臉書發文道歉，並稱自己無意冒犯。

中華民國牙醫師公會全聯會今天發布正式聲明指出，按醫療法第10條第2項規定，「本法所稱醫師，係指醫師法所稱之醫師、中醫師及牙醫師」。據此，牙醫師是醫療法及醫師法明定的醫師，自民國75年11月24日訂定以來已30餘年。

全聯會指出，牙醫師在前輩的持續努力之下，經健保總額制度率先配合政府試辦，以至於今年才爭取到口腔健康司的成立。

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全聯會表示，牙醫師雖經長期努力，改善法律上及制度上的公平，卻仍有李德維經媒體報導稱「僅是牙醫，連醫師都談不上」之言論，法律上及制度上的公平仍無法完全去除以刻板印象將人歸類，予以標籤化並差別對待的歧視心態，令人遺憾。

牙醫師公會全聯會提出3點嚴正聲明，第一，牙醫師是醫療法及醫師法明定的醫師。第二，反對任何區分男女、宗教、種族、階級、黨派的歧視心態及行為。第三，民主的選舉，應以政策主張和實踐來帶動善的循環。（編輯：唐聲揚）1110927