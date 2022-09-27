林耕仁華夏金城後援會成立 提出舒適減壓政見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨新竹市長參選人林耕仁（前左5）27日出席「華夏金城後援會」成立大會，提出「舒適減壓」政見，即回歸市民生活實現安居樂業的需求上，從科技智慧交通、強化托育托老、打造香山科技廊帶均衡區域發展等，都是當選後將無縫接軌、直接推動的政策目標。（林耕仁競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天成立華夏金城後援會成立大會，他致詞表示，「舒適減壓」才是市民安居樂業的生活需求，他將以此作為政見目標，當選後全力推動。

林耕仁表示，新竹市過去8年看不到未來、看不見發展，只有市長個人偏好以及煙火式的施政，沒有把市民真正的價值放在心中，認為這不是一個正確的城市治理模式。

林耕仁強調，他提出「舒適減壓」政見，就是回歸市民生活實現安居樂業的需求上，從科技智慧交通、強化托育托老、打造香山科技廊帶均衡區域發展，都是未來上任會無縫接軌、直接推動的政策目標，當選後全力推動。

林耕仁指出，近日是新竹市議會的定期會，他在質詢時針對市府花了大筆預算改建的新竹動物園、新竹棒球場及延遲完工的關埔國小等議題進行質詢，為民眾關心的議題作嚴格把關。（編輯：李錫璋）1110927