時力提修法 盼保障選舉權不受防疫影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北27日電）九合一選舉11月26日登場。時力立法院黨團今天表示，中選會目前規劃，隔離期間的確診者或居家隔離、居家檢疫者，不能投票，黨團已提案修選罷法，保障民眾選舉權不受防疫影響。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華及幹事長王婉諭今天召開「初選經費要納管，防疫也要能投票」記者會。

王婉諭說，國外已走向全面解封的正常生活，與病毒共存不是未來目標，而是現在進行式，但共存並不代表完全的鬆懈，而是在合理範圍內，尋求兩者之間的平衡。

王婉諭認為，以防疫的理由限制投票權，不僅於法無據，甚至有違憲之虞，因為投票是憲法賦予人民的基本權益，更是政治參與的重要實踐，怎麼能因為法律或是行政措施就任意的限制或侵犯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王婉諭呼籲各黨團支持時代力量立法院黨團提出的公職人員選舉罷免法第57條條文修正草案，在條文中明確直接保障選舉人的選舉權，不受到防疫影響，中選會也應評估是否以延長投票時間、集中特定投開票所等方式，把投票權還給人民。

此外，時代力量立法院黨團表示，為確保黨內初選的公平性，時力也提案修選罷法，主張應將黨內初選的競選經費納管，不僅要設定正式選舉及初選競選經費上限及罰則，參選人也應該製作競選經費收支帳簿及會計報告書提供查核。（編輯：謝佳珍）1110927