內政部審查社子島區段徵收案 正反兩派前往陳情

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社子島自救會28日至內政部門口反對社子島的區段徵收開發計畫，盼內政部駁回開發案。中央社記者賴于榛攝 111年9月28日

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（中央社記者賴于榛台北28日電）內政部土地徵收專案小組今天上午召開審查「台北市士林區社子島地區區段徵收開發計畫」開發範圍及抵價地比例第2次會議，立場兩極的社子島民眾上午都在內政部外舉行記者會陳情。

希望加快區段徵收的社子島居民權益促進會拉布條強調，唯一支持區段徵收，要求社子島整體加速開發、改善環境，才能有發展、安居樂業，並且找回年輕人，現場更高喊「外地立委、外地學者、外地議員通通滾蛋」。

政大地政系教授徐世榮、台北大學都市計畫研究所副教授廖桂賢、時代力量黨主席、立委陳椒華，還有台北市長參選人蘇煥智，與產後仍在坐月子期間的無黨籍市議員黃郁芬則出席力挺反對區段徵收的社子島自救會。

陳椒華表示，社子島開發案雖然已通過環評，但有居民申請剔除區段徵收，過去新北市板橋浮洲都市計畫、桃園航空城計畫等也都有大量剔除建物密集聚落的作法，台北市政府目前尚未處理申請剔除的居民，按理來說，內政部不能召開審議會議。

自救會發言人李華萍則質疑，目前社子島開發案採取全區區段徵收，台北海洋科技大學士林校區卻能保留，其他九大聚落與國中小都要被剷除並不合理，盼內政部駁回開發案；自救會成員王木琳說，社子島開發案徵收的公益性與必要性未明朗，直接進行土地徵收審議是本末倒置，盼內政部別替台北市長柯文哲的政策背書。

黃郁芬則說，北市府指稱，社子島開發案是為了帶來更好的生活與防洪計畫，但全台灣卻未有防洪計畫或是污水下水道需要透過區段徵收的手段，質疑市府為何不能讓社子島如同大稻埕一般保存歷史街區？

她也說，絕對樂見北市府替社子島居民鋪設污水下水道，但北市府除提不出i-Voting時有多少在地居民同意開發案，連目前有450位居民申請要剔除區段徵收，北市府局處都仍在踢皮球。

廖桂賢表示，台北市政府不能將社子島的問題簡化為安置計畫，因為自救會居民是為保護聚落、爭取繼續住下去與自行修繕房子的權利，才拒絕徵收。

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徐世榮表示，社子島的區段徵收案是根據土地徵收條例第4條第6項的區段徵收實施辦法，但這是威權時代掠奪民眾土地、拆除家屋的手段，等於用行政法規取代土地徵收條例第2章的徵收程序，換句話說，內政部今天的會議也等於違法。

自救會記者會開始前也出現小插曲，自救會成員與警方因陳情範圍限制與否起了口角，自救會成員不滿如同被關在警方預備、架設好的陳情區，一度演變成推擠衝突，經過溝通後警方立場軟化，撤掉部分限制範圍，記者會才順利開始。（編輯：郭無患）1110928