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陳時中拋寵物政見 增進公園品質、加開公車路線

2022/9/28 21:40
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）繼國民黨台北市長參選人蔣萬安發布友善動物政見後，民進黨台北市長參選人陳時中今天也拋出打造寵物友善城市願景，表示將提升寵物公園的數量及品質、加開寵物友善公車路線等。

陳時中今天晚間出席寵物食品及用品商業同業公會第4屆第1次會員大會致詞表示，越進步的城市與寵物關係越密切，若當選，將努力讓台北市成為一座寵物友善城市。

陳時中指出，台北市有相當多的寵物公園，未來將持續增加數量，同時增進品質，例如加設遮蔭設施、提供飲水設備等，並在4年內打造一座大家都期待但不容易的「寵物活水樂園」，讓寵物健康快樂地活動。

陳時中說，寵物友善公車班次少，未來將再提升，並規劃反應式公共運輸服務，由飼主登記路線與時間，從中選擇需求較高的路線開設班次，增加帶寵物出門的便利性。

陳時中表示，針對工作繁忙的飼主，也要建立更完善、便利的寵物托育系統，並召開寵物相關學術研討會，提升動物醫療品質。

蔣萬安今天上午召開「友善動物，台北更好」政見發布記者會，提出推廣定型化寵物醫療保險契約、優化寵物友善公車、試辦捷運寵物車廂等。（編輯：張銘坤）1110928

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