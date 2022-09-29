曾指蔣萬安參選後像起乩 陳時中致歉

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）民進黨台北市長參選人陳時中日前批評國民黨台北市長參選人蔣萬安參選後「像起乩一樣」。蔣萬安今天質疑，到底是誰該注意口德。陳時中回應，「我跟他致歉」。

媒體人周玉蔻爆料蔣萬安的父親過往緋聞惹議，哭訴遭惡意影射與陳時中有男女關係。陳時中昨天呼籲有些參選人要注意口德，像是影射「小倆口」的蔣萬安。

對此，蔣萬安今天上午前往北市濱江市場掃街時回應，陳時中曾說他參選後像起乩一樣，「到底是誰該注意口德」。

陳時中今天上午到北市東門市場拜票，接受媒體聯訪時針對「起乩說」表示，「我跟他致歉」。

媒體詢問，外界原先看好陳時中贏過蔣萬安，現在卻變成兩人對決，是否受到周玉蔻事件影響。

陳時中回答，選舉的情況是參選人自己要負責、自已要努力，他不會牽拖別人拖累選情，而是更努力用政見博取選民信任。

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此外，蔣萬安昨天上午發布友善動物政見後，陳時中晚間也拋出打造寵物友善城市願景，兩人皆提出增設寵物公園、優化寵物友善公車路線等，蔣萬安因此稱陳時中是「拿香跟著拜」。

陳時中上午對此回應，好的政見沒有什麼拿香對拜的問題，拿香對拜也沒有錯，不要割稻尾就好。寵物友善是現代城市的標準，各參選人都會提出相關政見，接下來就看大家的執行力了。（編輯：戴光育）1110929